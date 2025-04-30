Кроссовер Nammi 06 от Dongfeng: привлекательные цены и ажиотаж

Презентацию электрокросса Nammi 06 для журналистов провели в Китае в начале апреля. Публичная премьера новинки состоялся в рамках нынешнего Шанхайского автосалона. Ну а пару дней назад на родине объявили предварительные цены и открыли прием заявок. Напомним, в КНР Nammi с недавних пор является отдельным электрическим брендом Dongfeng, он «вырос» из одного из многочисленных подразделений концерна. Паркетник с индексом 06 стал второй моделью самостоятельной марки – он присоединился к простенькому, но стильному хэтчбеку Nammi 01. К слову, «единичку» поставляют и на экспорт, в том числе, в Европу. Однако за пределами Китая электрохэтч продают под брендом материнской компании Dongfeng: например, в некоторых странах он известен как Dongfeng Box. Кроссовер впоследствии тоже наверняка станет глобальным Дунфэном – в этом случае ему подберут другое имя.

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Как и хэтчбек, паркетник Nammi 06 построен на платформе Quantum Architecture 3 от Dongfeng. Длина «шестерки» равна 4306 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2715 мм. То есть по своим габаритам Nammi 06 сопоставим, например, с Volvo EX30 или BYD Yuan Up/Atto2. Ну и для сравнения, размеры родственного хэтчбека Nammi 01 для Китая: длина – 4020 или 4073 мм (в зависимости от версии), ширина – 1810 мм, высота – 1570 мм, расстояние между осями – 2663 мм. Объем багажника кроссовера – 500 литров против 326 литров у хэтча. Паркетнику положены 17-дюймовые колеса.

Если у Nammi 01 нарочито «милый» облик, то Nammi 06, наоборот, получил агрессивный дизайн. Фишки паркетника – внушительный пластиковый обвес и «клыкастая» светодиодная оптика, на крыше есть рейлинги. Кроме того, паркетник имеет двухсекционную багажную дверь с откидным бортом, который можно использовать в качестве «лавочки» (он выдерживает нагрузку более 150 кг).

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В салоне Nammi 06 установлены двухспицевый руль, раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедиа (12,8 дюйма). Под центральными дефлекторами обдува оставили пространство. Между передними креслами расположена консоль: в ее верхней части находится беспроводная зарядка для смартфона (появляется начиная со второй по старшинству комплектации), а внутри прячется дополнительный отсек. Сиденья можно сложить одним нажатием кнопки, так что в салоне появится почти полноценная «кровать».

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В списке оборудования самого дешевого кроссовера значатся: упомянутые экраны, передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогие версии – это еще панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция водительского сиденья, шторки безопасности, камеры кругового обзора, парковочный ассистент, системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о столкновении сзади и помощи при проезде перекрестков.

Nammi 06 предложен с единственным электромотором на передней оси, он выдает 184 л.с. и 290 Нм (отдача двигателя хэтча Nammi 01 – 95 л.с. и 160 Нм). Батарею можно выбрать. «Простые» версии укомплектованы аккумулятором емкостью 44,94 кВт*ч, запас хода таких кроссоверов – 401 км по китайскому циклу CLTC. Дорогим вариантам досталась батарея емкостью 51,87 кВт*ч, дальнобойность – 471 км. Соплатформенный хэтчбек доступен с аккумулятором на 31,45 или 42,3 кВт*ч, запас хода «единички» варьируется от 310 до 430 км.

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За Nammi 06 сейчас просят 89 900 – 119 900 юаней, что эквивалентно где-то 1 млн – 1,3 млн рублей по актуальному курсу. Но прайс пока предварительный, то есть реальные цены могут оказаться еще ниже. К примеру, BYD Yuan Up обойдется минимум в 99 800 юаней (1,1 млн рублей), а хэтчбек Nammi 01 стоит от 65 800 юаней (737 000 рублей).

Кроссовер Nammi 06 уже приглянулся китайским клиентам. Как сообщил концерн Dongfeng, всего за час с момента начала бронирования паркетник собрал более 11 000 заявок! «Живые» продажи стартуют чуть позже. На экспорт же модель, вероятно, отправят в следующем году.