Ускоренная электрификация: Dongfeng запускает два новых бренда — eπ и Nammi

У Dongfeng уже есть два полноценных NEV-бренда — это хорошо известный в России премиальный Voyah и совсем свежий оффроудный Mengshi, а теперь компанию им в обойме корпорации составят бренды eπ и Nammi, с их помощью Dongfeng хочет к 2025 году достичь уровня продаж в 1 млн NEV-автомобилей в год.

Бренд eπ был представлен ещё на прошлой недели без внятного позиционирования, прежде название eπ использовалось для концептуального купе Dongfeng, представленного в 2018 году. Первой моделью eπ станет крупный седан с заводским индексом S73, его полноценная премьера состоится в ближайшие дни или недели, продажи начнутся до конца года. Для eπ S73 заявлена продвинутая система терморегуляции батареи, позволяющая обеспечить стабильные характеристики и быструю зарядку при любой погоде, и электрическая силовая установка с крутящим моментов в 620 Нм. Других подробностей пока нет.



Презентация бренда Nammi состоялась вчера, прежде Nammi был суббрендом, под которым продавались вариации на тему Dacia Spring (производство румынской модели налажено на заводе Dongfeng в китайском Шияне), то есть недорогие электрические хэтчбеки с довольно скромными техническими характеристиками. В статусе полноценного бренда Nammi будет предлагать более солидные и современные, но при этом относительно доступные и массовые электромобили.



Первой моделью Nammi как самостоятельного бренда станет небольшой хэтчбек с индексом 01 на новой платформе Dongfeng Quantum Architecture 3, он поступит в продажу до конца текущего года, далее Nammi будет представлять 1-2 новинки в год, чтобы к 2025 году выйти на уровень продаж в 400 000 машин в год, то есть Nammi, очевидно, должен стать самым массовым NEV-брендом корпорации Dongfeng.



Nammi 01, как нетрудно заменить, снаружи и внутри сильно напоминает китайско-германский субкомпактный кроссовер smart #1 (марка smart управляется холдингом Geely). Отделка салона явно претендует на премиальную: передняя панель и дверные карты обиты светлой стёганой кожей, а секция бардачка визуально скреплена контрастными чёрными ремешками.



Технических подробностей пока немного: известно, что Nammi 01 получит твердотельную батарею (пополнить запас хода на 200 км можно будет всего за 8 минут), электромотор мощностью 120 кВт (163 л.с.) и автопилот второго уровня. Будущим моделям Nammi обещаны мотор-колёса. Напомним, что в начале этого года твердотельная батарея и мотор-колёса тестировались на седане Dongfeng Aeolus E70, но тогда мы, честно говоря, не ожидали, что эти передовые и сложные узлы так скоро пойдут в массовое производство.

