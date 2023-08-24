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Ускоренная электрификация: Dongfeng запускает два новых бренда — eπ и Nammi

24.08.2023 103 4 0

Китайская госкорпорация Dongfeng Motor расширяет своё присутствие в динамично развивающемся сегменте NEV китайского авторынка. Аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили.

У Dongfeng уже есть два полноценных NEV-бренда — это хорошо известный в России премиальный Voyah и совсем свежий оффроудный Mengshi, а теперь компанию им в обойме корпорации составят бренды eπ и Nammi, с их помощью Dongfeng хочет к 2025 году достичь уровня продаж в 1 млн NEV-автомобилей в год.

Бренд eπ был представлен ещё на прошлой недели без внятного позиционирования, прежде название eπ использовалось для концептуального купе Dongfeng, представленного в 2018 году. Первой моделью eπ станет крупный седан с заводским индексом S73, его полноценная премьера состоится в ближайшие дни или недели, продажи начнутся до конца года. Для eπ S73 заявлена продвинутая система терморегуляции батареи, позволяющая обеспечить стабильные характеристики и быструю зарядку при любой погоде, и электрическая силовая установка с крутящим моментов в 620 Нм. Других подробностей пока нет.

Презентация бренда Nammi состоялась вчера, прежде Nammi был суббрендом, под которым продавались вариации на тему Dacia Spring (производство румынской модели налажено на заводе Dongfeng в китайском Шияне), то есть недорогие электрические хэтчбеки с довольно скромными техническими характеристиками. В статусе полноценного бренда Nammi будет предлагать более солидные и современные, но при этом относительно доступные и массовые электромобили.

Первой моделью Nammi как самостоятельного бренда станет небольшой хэтчбек с индексом 01 на новой платформе Dongfeng Quantum Architecture 3, он поступит в продажу до конца текущего года, далее Nammi будет представлять 1-2 новинки в год, чтобы к 2025 году выйти на уровень продаж в 400 000 машин в год, то есть Nammi, очевидно, должен стать самым массовым NEV-брендом корпорации Dongfeng.

Nammi 01, как нетрудно заменить, снаружи и внутри сильно напоминает китайско-германский субкомпактный кроссовер smart #1 (марка smart управляется холдингом Geely). Отделка салона явно претендует на премиальную: передняя панель и дверные карты обиты светлой стёганой кожей, а секция бардачка визуально скреплена контрастными чёрными ремешками.

Технических подробностей пока немного: известно, что Nammi 01 получит твердотельную батарею (пополнить запас хода на 200 км можно будет всего за 8 минут), электромотор мощностью 120 кВт (163 л.с.) и автопилот второго уровня. Будущим моделям Nammi обещаны мотор-колёса. Напомним, что в начале этого года твердотельная батарея и мотор-колёса тестировались на седане Dongfeng Aeolus E70, но тогда мы, честно говоря, не ожидали, что эти передовые и сложные узлы так скоро пойдут в массовое производство.

хэтчбек седан Китай электромобиль новинки бизнес Dongfeng Nammi

 

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4 комментария
24.08.2023 14:30
Roman Mangrim

Выглядит как китайская копия неудачного фольцвагена электрчиеского

24.08.2023 15:01
Валерий

Зачем плодить суббренды, если головной бренд раскручен, а на раскрутку новых нужны будут дополнительные затраты.

24.08.2023 15:14
Roman Mangrim

Разное позиционирование. разная аудитория. в китае так работает

24.08.2023 15:32
Papirus

В школе собирали такую светомузыку в фанерной коробке. Теперь китайцы продают ее по 3-4 мульта.

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