Кроссовер BYD Atto 2 выходит на европейский рынок

Предназначенный для Европы электрокросс BYD Atto 2 впервые засветился в отчете Green NCAP под конец прошлого года (к слову, паркетник заработал пять «звезд»). Почти сразу же после этого последовал официальный анонс, а публичную премьеру провели в январе 2025-го в рамках Брюссельского автосалона. Теперь же европейские офисы BYD приступили к полномасштабному продвижению модели: раскрыты основные характеристики, плюс для местных СМИ устроили тест-драйв. Более того, в некоторых «старосветских» странах даже озвучили предварительный стартовый ценник, но точный прайс-лист появится позже.

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Напомним, в Европе под именем Atto 2 представлен кроссовер, который в родном Китае и некоторых других странах с 2024 года продают как Yuan Up. Паркетник также доступен в Латинской Америке, причем в этом регионе можно встретить название Yaun Pro. В плане дизайна евроверсия немного отличается от машин для остальных рынков: у BYD Atto 2 иной передний бампер. Ну и еще у всех экспортных кроссоверов спереди вместо иероглифа красуется надпись BYD.

Длина предназначенной для Европы «двойки» равна 4310 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2620 мм. То есть паркетник чуть компактнее электроверсий Citroen C3 Aircross и Opel Frontera. Объем багажника BYD Atto 2 – 400 литров, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1340 литров.

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На передней оси паркетника установлен 177-сильный электромотор (290 Нм). На старте продаж BYD Atto 2 предложат с единственной батареей «номинальной емкостью» 45,12 кВт*ч (в отчете Green NCAP была указана емкость 42,2 кВт*ч). Запас хода – 312 км по циклу WLTP. Заявлено, что с 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,9 секунды, максимальная скорость – 160 км/ч. Позже европейцам станет доступен паркетник с более мощной батареей, но ее параметры еще не раскрыты. В Китае BYD Yan Up имеет аналогичный 177-сильный мотор и аккумулятор на 45,12 кВт*ч. Плюс там можно купить модель с 95-сильным двигателем – этой модификации положена как старшая батарея, так и аккумулятор емкостью 32 кВт*ч. Какой-то еще более мощной батареи в Поднебесной пока нет.

У BYD Atto 2 две комплектации. В списке оборудования базовой Active значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, панорамная крыша, виртуальная приборка на 8,8 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 10,1 дюйма, передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В версии Boost появляются беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля и передних сидений, центральный тачскрин диагональю 12,8 дюйма и камеры кругового обзора. Отметим, некоторые европейские СМИ пишут, что вариант Boost будет доступен именно с той самой более емкой батареей.

Что же касается цен, то, например, на бельгийском сайте BYD сообщается, что Atto 2 обойдется минимум в 29 990 евро (около 3 млн рублей). В свою очередь, нидерландские профильные медиа пишут, что в их стране кроссовер будет стоить от 31 690 евро (3,2 млн рублей). Для сравнения, электроверсия Citroen C3 Aircross в Бельгии сейчас стоит от 26 690 евро (2,7 млн рублей), в Нидерландах – от 27 400 евро (2,8 млн рублей). Полноценные продажи BYD Atto 2 стартуют в Европе в ближайшее время.