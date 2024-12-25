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Кроссовер BYD Yuan Up приедет в Европу под новым именем

25.12.2024 52 0 0

Компания BYD анонсировала новый электрокросс для Старого Света. Европейцам модель предложат с топовым мотором.

В Китае этот электрический паркетник BYD длиной 4310 мм стартовал весной, на родине он зовется Yuan Up. Позже модель добралась до Латинской Америки и Узбекистана. При этом на некоторых латиноамериканских рынках ее переименовали в Yaun Pro. Теперь же паркетник анонсирован для Европы, и снова под другим названием: в Старом Свете компакт будут продавать как Atto 2. Публичная премьера евроверсии пройдет в рамках Брюссельского автосалона, который откроется в январе 2025 года.

BYD Yuan Up для Китая
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BYD Atto 2 для Европы
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В плане дизайна машины для разных регионов в целом повторяют друг друга. Разве что «старосветскому» Atto 2 переделали передний бампер, плюс у экспортных паркетников спереди вместо иероглифа красуется надпись BYD. Среди особенностей внешности – узкие диодные фары с интегрированными диодными полосками ходовых огней, единая плашка задних фонарей, накладки по бокам и «парящая» крыша.

BYD Yuan Up для Китая
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BYD Yuan Up для Китая
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BYD Yuan Up для Китая
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Фирменных изображений интерьера BYD Atto 2 пока нет, но и внутри паркетник наверняка скопировал версии для других стран. То есть внутри установлены отдельные экраны приборки и мультимедиа, двухэтажный центральный тоннель и «хрустальный» селектор трансмиссии.

BYD Yuan Up для Китая
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BYD Yuan Up для Китая
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BYD Yuan Up для Китая
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Для Европы заявлена версия со 177-сильным электромотором на передней оси. Кстати, еще до официального анонса от BYD европейская версия засветилась в отчете Green NCAP, причем паркетник заработал пять «звезд». Так вот в этом отчете указана батарея емкостью 42,2 кВт*ч, запас хода BYD Atto 2 – 312 км по циклу WLTP. В Китае BYD Yuan Up с аналогичным двигателем имеет аккумулятор на 45,12 кВт*ч. Кроме того, на родине можно купить кроссовер с 95-сильным электромотором – этой модификации положена как топовая батарея, так и аккумулятор емкостью 32 кВт*ч.

BYD Yuan Up для Китая

В Старом Свете продажи BYD Atto 2 стартуют в первом квартале следующего года. Цены еще не объявлены, но в Европе модель, очевидно, окажется дешевле электрокросса BYD Atto 3 (в Китае это BYD Yuan Plus). «Тройка» в Германии, например, сейчас стоит от 37 990 евро (около 3,9 млн рублей по актуальному курсу). Впоследствии Atto 2 вполне может «прописаться» на собственном европейском заводе BYD – его строят в Венгрии.

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