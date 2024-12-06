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  • Кроссовер Omoda C5 превратился в Chery Tiggo 5x High Energy с другим дизайном

Кроссовер Omoda C5 превратился в Chery Tiggo 5x High Energy с другим дизайном

06.12.2024 180 0 0

Опубликованы первые официальные изображения нового паркетника Chery. Впрочем, модель не разработана с нуля: это переименованная и рестайлинговая версия пятидверки, которая хорошо знакома и россиянам.

Компания Chery анонсировала в Китае кроссовер под названием Tiggo 5x High Energy Edition. Модель объявлена новой, но это не совсем так. Перед нами – модернизированный вариант паркетника, который на родине марки зовется Chery Omoda 5, а в других странах, включая Россию, представлен как Omoda C5 (отдельный бренд Omoda был создан специально для экспортных рынков). Ну и добавим, что анонсированный сегодня паркетник станет второй моделью линейки High Energy в КНР. Осенью там стартовали продажи Chery Tiggo 7 High Energy Edition, и это тоже не оригинальная модель: тот паркетник сделан на базе Chery Explore 06/Jaecoo J7 (Jaecoo – еще одна марка для внешних рынков).

Chery Tiggo 5x High Energy для Китая
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Chery Tiggo 5x High Energy для Китая
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Кроссовер Chery Tiggo 5x High Energy отличается от нашей рестайлинговой Omoda C5. Так, если российская пятидверка получила безрамочную радиаторную решетку со множеством ромбов, то у модели для Китая привычная четко очерченная решетка, на которой красуются хромированные «штрихи». Кроме того, в России паркетнику достались другие ходовые огни, тогда как китайская версия унаследовала ДХО от исходного кросса Chery Omoda 5. При этом в РФ и Китае машины получили свои варианты нового переднего бампера.

Chery Tiggo 5x High Energy для Китая
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Chery Tiggo 5x High Energy для Китая
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Внутри Tiggo 5x High Energy в целом повторил донорский локальный паркетник. Разве что заменили селектор коробки, плюс интерьер полностью черный, тогда как для Chery Omoda 5 в Китае предусмотрена серо-синяя отделка. Переименованному кроссоверу также обещаны проекционный дисплей и камеры кругового обзора. Отметим, у российской Омоды салон изначально оформлен немного иначе: в частности, у нашей пятидверки другие тоннель и центральные дефлекторы обдува.

Рестайлинговый кроссовер Omoda C5 для России
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Рестайлинговый кроссовер Omoda C5 для России
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Chery Omoda 5 для Китая, он же дореформенный кросс Omoda C5 в РФ
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Chery Omoda 5 для Китая, он же дореформенный кросс Omoda C5 в РФ
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Chery Omoda 5 для Китая, он же дореформенный кросс Omoda C5 в РФ
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Chery Omoda 5 для Китая, он же дореформенный кросс Omoda C5 в РФ
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О технике Chery Tiggo 5x High Energy пока не рассказали. Исходный кроссовер Chery Omoda 5 в Китае сегодня доступен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 156 л.с., которая работает в паре с вариатором. Привод только передний. Российская Omoda C5 оснащается теми же 1.5 и CVT, но у нас мотор «придушен» до 147 л.с. Вдобавок в РФ можно купить полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 (150 л.с.) и 7DCT.

Паркетник Chery Tiggo 5x High Energy должен выйти на китайский рынок до конца текущего года. К слову, в Поднебесной присутствует и «просто» Chery Tiggo 5x, то есть аналог нашего дореформенного Chery Tiggo 4.

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