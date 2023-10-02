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  • Кроссовер Renault Kardian, который должен был прописаться в России: новые официальные фото

Кроссовер Renault Kardian, который должен был прописаться в России: новые официальные фото

02.10.2023 127 0 0

Компактный паркетник сделан из Sandero Stepway третьего поколения. Полноценная премьера пройдет в конце текущего месяца.

Свой новый «городской SUV сегмента B» с именем Kardian марка Renault официально анонсировала в августе, а теперь опубликована свежая порция тизеров. Кстати, Рено зря интригует, ведь в Сеть уже давно выложили патентные изображения паркетника. В качестве отдельной модели компания позиционирует переделанный кросс-хэтч Sandero Stepway актуальной генерации, в основе которого лежит платформа CMF-B: исходный кросс наряду с обычным компактом продают в Европе под брендом Dacia, а вот Renault Kardian адресован прежде всего Латинской Америке, производством новинки займется бразильский завод.

Renault Kardian
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Renault Kardian
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Renault Kardian
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Renault Kardian
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Renault Kardian
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Напомним, «внедорожная» пятидверка должна была прописаться и в России, хотя и не факт, что под новым названием: выпуск всего бюджетного семейства Рено третьего поколения (включая седан Logan) планировали наладить на АВТОВАЗе (он же производил предыдущие машины), однако после начала всем известных событий Группа Renault покинула наш рынок. Впрочем, вернемся к Renault Kardian.

Renault Kardian

От Dacia Sandero Stepway грядущий паркетник отличился оформлением передней части и кормы. Так, Kardian получил двухъярусную головную оптику (сверху расположены диодные ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), оригинальные радиаторную решетку и бамперы, плюс С-образные задние фонари. Кроме того, заменили капот и двери. Объявлено, что длина нового кросса составляет «менее 4,15 метра» (показатель нынешнего Dacia Sandero Stepway – 4088 мм).

Renault Kardian
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Renault Kardian
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Renault Kardian
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Интерьер Kardian еще не засвечен. Скорее всего, как и у донора, внутри будет возвышающийся над передней панелью планшет мультимедиа-системы.

О технике паркетника компания тоже пока не рассказала. Вероятно, кросс предложат с литровой турботройкой (как и Dacia Sandero). Привод же наверняка исключительно передний.

Актуальный Dacia Sandero Stepway
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Актуальный Dacia Sandero Stepway
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Актуальный Dacia Sandero Stepway
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Актуальный Dacia Sandero Stepway
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Мировую премьеру паркетник Renault Kardian справит в Бразилии 25 октября.

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