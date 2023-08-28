Новинки ×
  • Renault Kardian: официальные кадры кроссовера, который должен был появиться в России

Renault Kardian: официальные кадры кроссовера, который должен был появиться в России

28.08.2023 352 0 0

Сама марка позиционирует модель в качестве совершенно нового SUV сегмента B, хотя на деле это переделанный кросс-хэтч Sandero Stepway актуального поколения. До России пятидверка должна была добраться еще в 2022-м, теперь же у нас ее ждет лишь параллельное будущее.

В самом начале прошлого года компания Renault анонсировала для РФ пару премьер: названия машин тогда не раскрыли, но и так понятно, что речь шла о седане Logan и хэтчбеке Sandero нового поколения на платформе CMF-B, причем пятидверка, по неофициальным данным, у нас должна была появиться только в «кроссоверном» варианте Stepway. Однако затем случились всем известные события, и французская компания покинула российский рынок.

Так вот сегодня Рено официально засветила одну из моделей, которая прежде планировалась для России: это как раз кросс-версия Сандеро, вот только на развивающихся рынках ее решено позиционировать в качестве совершенно нового «городского SUV сегмента B», для которого придумали имя Kardian (по задумке маркетологов, это название должно вызывать ассоциации со словом guardian, то есть символизировать «защиту и силу»). Отметим, Logan и Sandero третьей генерации до сих пор представлены лишь под румынской маркой Dacia, при этом в Турции четырехдверку все-таки выпускают и как Renault, но там это не Логан вовсе, а Taliant. Не исключено, что именно Renault Logan и Sandero в следующее поколение уже не перейдут. Впрочем, вернемся к герою нынешней новости.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Вместо РФ площадкой для мирового дебюта паркетника станет Бразилия: полностью Renault Kardian раскроется 25 октября. Там же наладят производство (для нашей страны модель должен был выпускать АВТОВАЗ). На тизерах запечатлена лишь корма, но компания зря интригует. Во-первых, кросс уже не раз попадался в объективы камер шпионов (в том числе, в России), а во-вторых, в Сеть давно выложили патентные изображения.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

У Kardian двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни), оригинальные радиаторная решетка и бамперы, а также С-образные задние фонари. При этом грядущий паркетник отличился от актуального хэтчбека Dacia Sandero и его кросс-версии Stepway не только дизайном: еще заменили капот и двери. Интерьер пока не продемонстрировали, но, скорее всего, как и у исходной Dacia, внутри будет «парящий» планшет мультимедиа-системы.

Актуальный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway, спецверсия Extreme
1 / 3
Актуальный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway, спецверсия Extreme
2 / 3
Актуальный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway, спецверсия Extreme
3 / 3

О технике Kardian компания Рено не рассказала. Бразильские профильные медиа прочат кроссу турбомотор 1.0 (мощность не уточняется), а вот привод наверняка исключительно передний.

Паркетник будут продавать не только в Латинской Америке, но также «в других странах по всему миру»: видимо, имеются в виду рынки, на которых не присутствует Dacia. Ну а до России кроссовер Renault Kardian впоследствии сможет добраться по схеме параллельного импорта.

хэтчбек кроссовер авторынок новинки Renault Renault Sandero Renault Kardian Renault Sandero Stepway Dacia Dacia Sandero

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы У меня не работает подсветка заднего номера: могут ли оштрафовать за нечитаемый номер Мы подробно рассказывали обо всех вариантах наказания за грязные, нечитаемые или скрытые номера. Сегодня же коснемся ситуации, которую учитывает не каждый водитель: номера абсолютно чистые,... 128 0 0 28.08.2023
Статьи / Выбор авто Livan X3Pro и компания: выбираем компактный кроссовер до 2 миллионов рублей После ухода с российского рынка множества мировых брендов к нам как из рога изобилия посыпались доселе неизвестные в России модели уже известных нам китайских марок, да и новые, доселе невед... 910 8 0 27.08.2023
Статьи / Интересно Brembo, Sparco, NOS и прочие из Need for Speed Underground: кто они и существуют ли сейчас Вы еще не забыли, что мы запустили серию материалов в честь юбилея первой части Need for Speed Underground? Если нет, то вы наверняка ждали третью часть. В первой и второй мы изучали исто... 2027 1 0 26.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 24586 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22925 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 18451 12 0 14.07.2023
Change privacy settings