Renault Kardian: официальные кадры кроссовера, который должен был появиться в России

Сама марка позиционирует модель в качестве совершенно нового SUV сегмента B, хотя на деле это переделанный кросс-хэтч Sandero Stepway актуального поколения. До России пятидверка должна была добраться еще в 2022-м, теперь же у нас ее ждет лишь параллельное будущее.

В самом начале прошлого года компания Renault анонсировала для РФ пару премьер: названия машин тогда не раскрыли, но и так понятно, что речь шла о седане Logan и хэтчбеке Sandero нового поколения на платформе CMF-B, причем пятидверка, по неофициальным данным, у нас должна была появиться только в «кроссоверном» варианте Stepway. Однако затем случились всем известные события, и французская компания покинула российский рынок.

Так вот сегодня Рено официально засветила одну из моделей, которая прежде планировалась для России: это как раз кросс-версия Сандеро, вот только на развивающихся рынках ее решено позиционировать в качестве совершенно нового «городского SUV сегмента B», для которого придумали имя Kardian (по задумке маркетологов, это название должно вызывать ассоциации со словом guardian, то есть символизировать «защиту и силу»). Отметим, Logan и Sandero третьей генерации до сих пор представлены лишь под румынской маркой Dacia, при этом в Турции четырехдверку все-таки выпускают и как Renault, но там это не Логан вовсе, а Taliant. Не исключено, что именно Renault Logan и Sandero в следующее поколение уже не перейдут. Впрочем, вернемся к герою нынешней новости.

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Вместо РФ площадкой для мирового дебюта паркетника станет Бразилия: полностью Renault Kardian раскроется 25 октября. Там же наладят производство (для нашей страны модель должен был выпускать АВТОВАЗ). На тизерах запечатлена лишь корма, но компания зря интригует. Во-первых, кросс уже не раз попадался в объективы камер шпионов (в том числе, в России), а во-вторых, в Сеть давно выложили патентные изображения.



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У Kardian двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни), оригинальные радиаторная решетка и бамперы, а также С-образные задние фонари. При этом грядущий паркетник отличился от актуального хэтчбека Dacia Sandero и его кросс-версии Stepway не только дизайном: еще заменили капот и двери. Интерьер пока не продемонстрировали, но, скорее всего, как и у исходной Dacia, внутри будет «парящий» планшет мультимедиа-системы.



Актуальный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway, спецверсия Extreme 1 / 3 Актуальный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway, спецверсия Extreme 2 / 3 Актуальный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway, спецверсия Extreme 3 / 3

О технике Kardian компания Рено не рассказала. Бразильские профильные медиа прочат кроссу турбомотор 1.0 (мощность не уточняется), а вот привод наверняка исключительно передний.



Паркетник будут продавать не только в Латинской Америке, но также «в других странах по всему миру»: видимо, имеются в виду рынки, на которых не присутствует Dacia. Ну а до России кроссовер Renault Kardian впоследствии сможет добраться по схеме параллельного импорта.