Кроссовер Skoda Karoq сменил выражение «лица» после рестайлинга: официальные изображения

Обновлённый паркетник представят в конце текущего месяца. Модель стала выглядеть более агрессивно, внутри же кардинальных перемен не ожидается. Техника тоже, скорее всего, прежняя.

В России полноценные продажи компактного кроссовера Skoda Karoq стартовали лишь в начале прошлого года, а вот в Европе модель дебютировала в 2017-м, так что пришло время для планового рестайлинга. Онлайн-презентация такого паркетника намечена на 30 ноября, но уже сейчас можно оценить масштаб внешних доработок, благо Шкода поделилась фирменными дизайн-скетчами.

Кароку переделали переднюю часть: модели достались новые «изломанные» фары, так что диодные ходовые огни теперь разделены на две части, изменилась и форма расположенных ниже блоков, кроме того, кросс обрел новую более крупную радиаторную решетку. Также заменили бамперы, а задние фонари стали у́же. Ну и еще спойлер увеличился в размерах. В целом после рестайлинга Skoda Karoq стал выглядеть агрессивнее.

1 / 2 2 / 2

Салон пока не засвечен, впрочем, внутри перемен, скорее всего, меньше – разве что другие материалы отделки да свежая версия мультимедийной системы.



Техника тоже, вероятно, прежняя, хотя не исключено, что кросс превратят в «мягкий» гибрид. В Европе дореформенный Skoda Karoq сегодня доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.), а также с дизелем 2.0 TDI (116 или 150 л.с.).

1 / 2 2 / 2

В России у Карока своя моторная гамма: у нас паркетник оснащается «атмосферником» 1.6 MPI (110 л.с.) или «турбочетверкой» 1.4 TSI (150 л.с.). Напомним, для нашего рынка кроссовер производят в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ.



В Старом Свете продажи обновленного Skoda Karoq вполне могут начаться уже в декабре, россиянам же, видимо, придется подождать: переживший рестайлинг старший кроссовер Kodiaq до нас тоже добрался с опозданием.

Дореформенный Skoda Karoq 1 / 3 Дореформенный Skoda Karoq 2 / 3 Дореформенный Skoda Karoq 3 / 3

Между тем у нынешнего Карока в РФ дела весьма неплохи даже на фоне глобального кризиса с комплектующими. Так, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь 2021-го кросс разошелся тиражом 16 184 экземпляра, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди моделей Skoda в России популярнее Karoq только лифтбек Rapid (37 026 единиц).

