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  • Кроссовер Suzuki Fronx отправился покорять мировой рынок с новым мотором

Кроссовер Suzuki Fronx отправился покорять мировой рынок с новым мотором

23.08.2023 82 0 0

Глобальному паркетнику достался полуторалитровый атмосферник, а вот полный привод так и не появился.

Мировая премьера нового компактного кросса Suzuki Fronx состоялась в январе, ее провели в Индии, где и налажено производство: за выпуск модели отвечает компания Maruti Suzuki, «дочка» японской фирмы. На производственной родине продажи стартовали в апреле, а теперь пятидверка индийской сборки выходит на глобальный рынок. Так, Fronx уже можно приобрести в ЮАР и на Ближнем Востоке, следом он появится и в других странах Африки, а также в Латинской Америке. Как оказалось, у экспортной версии есть своя особенность. Но обо всем по порядку.

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Напомним, Suzuki позиционирует модель в качестве совершенно нового купеобразного кроссовера, хотя на деле перед нами – «внедорожный» вариант хэтчбека Baleno, пережившего полноценный рестайлинг в прошлом году. Впрочем, лишь навешиванием неокрашенного пластика «по кругу» компания не ограничилась: заменили почти все кузовные панели, плюс Fronx обрел двухэтажную головную оптику и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Внутри же паркетник в целом повторил исходный Suzuki Baleno, разница только в деталях.

Длина Suzuki Fronx равна 3995 мм (+5 мм по сравнению с Балено), ширина – 1765 мм (+20 мм), высота – 1550 мм (+50 мм), колесная база – те же 2520 мм, что и у донорского хэтча. Дорожный просвет экспортного кроссовера – 170 мм. Объем багажника – 304 литра, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель составит 605 литров.

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Та самая особенность «мирового» Fronx – двигатель. Если в Индии паркетнику положены бензиновые четырехцилиндровый атмосферник 1.2 (90 л.с., 113 Нм) и турботройка 1.0 (100 л.с., 148 Нм), то на экспорт поставляют кроссы с атмосферной четверкой 1.5. На ближневосточную версию ставят движок K15C, он имеет стартер-генератор, выдает 103 л.с. и 137 Нм и сочетается с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. А вот для ЮАР Suzuki Fronx оснащают мотором K15B без всякого довеска, его отдача – 105 л.с. и 138 Нм, этому двигателю тоже положена 5МКП, но вместо 6АКП идет четырехступенчатый автомат. Привод в любом случае исключительно передний.

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В плане оборудования глобальный Suzuki Fronx в целом повторил индийский кросс. В зависимости от рынка и комплектации в список могут входить беспроводная зарядка для смартфона, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 7 или 9 дюймов, проекционный дисплей, шесть подушек безопасности, камера заднего вида или система кругового обзора, климат-контроль и круиз-контроль.

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Цены? В Катаре, например, в пересчете на наши деньги паркетник стоит где-то от 1 420 000 рублей, примерно столько же просят и за базовый кросс в ЮАР. Ну и раз у Suzuki Fronx появилась леворульная версия, то впоследствии кто-нибудь из дилеров вполне может решиться привезти кроссовер в РФ по схеме параллельного импорта.

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