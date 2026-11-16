Компактный паркетник Toyota Raize дебютировал в Японии осенью 2019 года, а обновление пережил в ноябре 2021-го. У актуального SUV есть несколько близнецов – Daihatsu Rocky, Perodua Ativa и Subaru Rex. Теперь пресс-служба японской марки рассказала об обновках, которые достались Toyota Raize следующего модельного года, одной из них станет появление новой спецверсии.

На фото: спецверсия Toyota Raize Z Powerful

Там, в гамме паркетника теперь появился особенный вариант Toyota Raize Z Powerful. Сразу отметим, что, несмотря на название (в переводе с английского – «мощный»), техника этой версии модели положена стандартная. Так, «полноприводнику» положена 1,0-литровая турботройка 1KR-VET, максимальная мощность которой равна 98 л.с., а крутящий момент – 140 Нм.

Альтернативной начинкой для Toyota Raize (в том числе и в спецверсии Z Powerful) является бензиновый атмосферный трёхцилиндровый двигатель WA-VE объёмом 1,2 литра, положенный модификации с передним приводом. Его отдача составляет 87 л.с. и 113 Нм.

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Помимо этого, с передним приводом также предлагается гибрид с системой e-Smart. В её состав входит ДВС WA-VEX объёмом 1,2 литра (82, л.с. и 105 Нм), не имеющий механической связи с колёсами и исполняющий роль генератора для подзарядки небольшой батареи, расположенной под вторым рядом сидений. Непосредственно в движение автомобиль приводит электромотор мощностью 106 л.с. (крутящий момент – 170 Нм).

Спецверсия Toyota Raize Z Powerful отличается от обычных вариантов за счёт чёрных акцентов: такому паркетнику достались выполненные в этом цвете корпуса наружных зеркал, дверные ручки, антенна «акулий плавник», 17-дюймовые алюминиевые колёсные диски, а также накладки на капот, профиль и боковые части переднего бампера (под фарами). Помимо этого, модели положены тёмно-серые накладки в нижней части – для защиты днища.

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Помимо этого, теперь в списке стандартного оснащения всех версий Toyota Raize числится модернизированный комплекс систем превентивной безопасности Smart Assist. Среди них теперь есть функции обнаружения встречных автомобилей, движущихся прямо при повороте направо на перекрёстке и функция обнаружения пешеходов, переходящих дорогу с противоположного направления при повороте направо или налево. Ещё всем исполнениям посвежевшего SUV достались камера заднего вида и USB-порт для зарядки смартфонов для пассажиров второго ряда.

На фото: посвежевший кроссовер Toyota Raize

Кроссовер с обновками уже поступил в продажу на домашнем рынке. За спецверсию Toyota Raize Z Powerful с бензиновым мотором и передним приводом японские дилеры просят не менее 2 286 900 иен (эквивалентно примерно 1,18 млн рублей по текущему курсу), цена «полноприводника» равна 2 546 500 иен (около 1,32 млн рублей), а стоимость гибрида составляет 2 615 800 иен (около 1,36 млн рублей).