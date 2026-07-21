Кроссовер Volkswagen Atlas второго поколения обзавёлся ценником

Марка Volkswagen представила свой кроссовер под названием Atlas, базирующийся на модульной платформе MQB, в 2016 году. После череды тизеров и официальных «шпионских» снимков замаскированных прототипов компания минувшей весной полностью рассекретила Атлас второго поколения. Напомним, модели достались внешность и салон от китайского «близнеца» Teramont, а также модернизированная «начинка». Теперь американский офис обнародовал прайс-лист новинки.

На фото: Volkswagen Atlas второго поколения

«Живые» продажи следующего Volkswagen Atlas начнутся на американском рынке осенью 2026 года. Как оказалось, со сменой генерации кроссовер ощутимо подорожал. За стартовое исполнение в Штатах теперь попросят не менее 41 610 долларов (эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу), а плата за доставку увеличилась до 1525 долларов, так что в совокупности прибавка составила 2350 долларов (около 184 тыс. рублей).

За эти деньги VW Atlas получил оснащение побогаче: так, варианту начального уровня – SE – достались 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, светодиодная оптика, функция бесключевого доступа в салон, электропривод багажной двери и парковочный помощник. Салон отделан искусственной кожей, имеются древесные вставки, руль с подогревом обшит натуральной кожей, а передние кресла получили подогрев и вентиляцию.

Модели уже в стартовой версии положены виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,9 дюйма. Volkswagen Atlas второго поколения также получил трёхзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки пары смартфонов и акустическую систему с девятью динамиками.

На фото: салон Volkswagen Atlas второго поколения 1 / 3 На фото: салон Volkswagen Atlas второго поколения 2 / 3 На фото: салон Volkswagen Atlas второго поколения 3 / 3

Далее следует вариант SE w/Technology, цена которого равна 45 610 долларов (около 3,57 млн рублей) без учёта стоимости доставки. Такому VW Atlas положены 20-дюймовые колёсные диски, функция дистанционного запуска, подсветка в области дверных ручек и светящиеся логотипы марки в передней части и на корме. Ещё автомобиль снабдили сцепным устройством, с помощью которого он может буксировать прицеп массой до 2268 кг. Ему достался 15-дюймовый мультимедийный тачскрин и салонное зеркало с функцией HomeLink.

За Volkswagen Atlas SEL R-Line в Штатах попросят не менее 52 110 долларов (около 4,08 млн рублей). Модели достались затемнённая радиаторная решетка, спортивные бамперы, боковые пороги в цвет кузова, колёсные диски R-Line и серебристые рейлинги на крыше. В списке оснащения числятся: обогрев форсунок стеклоомывателя, панорамный люк, оригинальная подсветка в салоне, отделка кресел кожей, функции подогрева и вентиляции для второго ряда сидений.

Стоимость топового варианта с прибавкой SEL Premium R-Line – 56 610 долларов (около 4,44 млн рублей). Ему положены 21-дюймовые «катки», наружные зеркала с функцией автоматического складывания и проекторами с логотипом бренда, особая отделка салона, функция массажа в передних креслах, а также аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками и сабвуфером.

У всех исполнений под капотом располагается 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка серии EA888, максимальная отдача которой равна 286 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. Этот двигатель работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – передний или полный. Производство новинки налажено на заводе в Чаттануге (штат Теннеси).