На домашний рынок новый вседорожник китайской марки может выйти уже в этом году.

Большой кроссовер Zotye уже попадался на глаза фотошпионам – первые снимки модели выложили в Сеть в конце прошлого года. Теперь же появились свежие кадры, их опубликовало «поднебесное» издание BitAuto. Внешне новинка Zotye напоминает Range Rover Sport.

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Предполагалось, что «паркетник» назовут T800, однако этот индекс достался другому SUV Zotye – семиместной версии кроссовера T700. Кстати, в дизайне «семисотого» также прослеживаются черты моделей британской марки. Китайские СМИ считают, что новый вседорожник поступит в продажу под обозначением T900. На домашний рынок новинка может выйти до конца текущего года.

1 / 3 На фото: Range Rover Sport 2 / 3 На фото: Range Rover Sport 3 / 3 На фото: Range Rover Sport

Информации о габаритах и моторах T900 пока нет. Длина Zotye T700 равна 4 748 мм, ширина – 1 933 мм, высота – 1 697 мм, колесная база – 2 850 мм. Трехрядный T800 на 162 мм длиннее и 8 мм шире пятиместного SUV. Кроссовер Zotye T700 доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.8 и 2.0 мощностью 177 и 190 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с «механикой» или «роботом», второй комплектуется 8АКП. «Восьмисотый» оснащается двухлитровым турбомотором с отдачей в 231 л.с. и «роботом».

Привод у всех моделей Zotye – только передний. Скорее всего, T900 также предложат лишь в версии 4х2 – полноприводные машины в Китае спросом не пользуются.

1 / 3 На фото: Zotye T700 2 / 3 На фото: Zotye T700 3 / 3 На фото: Zotye T700

Напомним, в линейке китайской компании есть и другие кроссоверы с дизайном «по мотивам» моделей более именитых брендов. Так, нынешний «паркетник» T600 (представлен и в России) внешне похож на старый Volkswagen Touareg, Zotye SR9 — это клон Porsche Macan, а кросс Meet 3 (эту модель выпускают под суббрендом Зоти – Traum) напоминает Mercedes-Benz GLA. Впрочем, «шестисотый» скоро сменит поколение и перестанет быть копией Туарега.