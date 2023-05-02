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  • Кроссоверы SWM G01 и SWM G01F российской сборки: характеристики и комплектации

Кроссоверы SWM G01 и SWM G01F российской сборки: характеристики и комплектации

02.05.2023 54 0 0

В середине апреля калининградский завод Автотор объявил о начале производства трёх моделей итальянской марки SWM, принадлежащей китайской Shineray Group, в продаже они появятся в ближайшие месяцы, сегодня опубликована новая порция подробностей.

Оригинальная компания SWM была основана в 1971 году в Италии как производитель мотоциклов, с 2014 года марка SWM принадлежит китайской Shineray Group и сегодня выпускает не только мотоциклы, но и автомобили — недорогие кроссоверы и кроссвэны. Недорогие они, правда, только в самом Китае, а в России, как сегодня выяснилось, модели SWM будут иметь довольно богатое базовое оснащение, цены на кроссоверы SWM G01 и SWM G01F будут находиться в диапазоне от 2 млн до 3 млн рублей.

SWM G01F
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SWM G01F
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SWM G01F
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SWM G01F
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SWM G01 и SWM G01F — это, по сути, одна и та же модель, а именно среднеразмерный 5-местный кроссовер. В Китае SWM G01 дебютировал в 2018 году и уже полностью заменён спортивной версией G01F, а в России локализованы обе версии. Габаритная длина SWM G01 — 4610 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1740 мм, колёсная база — 2750 мм, дорожный просвет — 170 мм. У SWM G01F габаритная длина увеличена до 4670 мм за счёт более агрессивного оперения кузова.

SWM G01

Силовой агрегат один на обе версии — бензиновая 1,5-литровая «турбочетвёрка» (138 л.с., 212 Нм) в паре с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), привод только передний. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Все тормоза — дисковые. Объём багажника — 440 л.

SWM G01
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SWM G01
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SWM G01
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SWM G01
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SWM G01 на данный момент заявлен для России в единственной комплектации Optimum, в которую входят фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, ESС (система стабилизации), круиз-контроль, электромеханический «ручник», смарт-ключ и запуск двигателя кнопкой, регулировка рулевой колонки по высоте, климат-контроль, подогрев и вентиляция сиденья водителя, подстаканники с функцией охлаждения и подогрева, обивка сидений кожзамом, цифровой щиток приборов с 7-дюймовым экраном, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, аудиосистема с 7 громкоговорителями, 3 USB-порта, задние датчики парковки, камера заднего вида, панорамная стеклянная крыша с люком, охранная сигнализация, защита двигателя, рейлинги на крыше и 18-дюймовые литые колёса.

SWM G01F
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SWM G01F
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SWM G01F
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SWM G01F
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SWM G01F также будет предложен в единственной комплектации, она называется Smart и в дополнение к Optimum имеет более изысканную отделку, оконные подушки безопасности, систему мониторинга слепых зон, систему предупреждения о столкновении и несанкционированном выезде из полосы, электропривод багажной двери, электропривод регулировок кресла водителя, передние датчики парковки, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона, 10 громкоговорителей аудиосистемы и видеорегистратор.

SWM G01
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SWM G01
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SWM G01
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SWM G01
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SWM G01
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Реализацией автомобилей SWM в России займётся группа компаний «Обухов», до конца этого года запланировано открытие порядка 50 торговых точек по всей России. Уже работает русскоязычный сайт SWM, кроссоверы G01 и G01F появятся в продаже в конце мая — начале июня. Третья освоенная Автотором модель SWM — семейный кроссовер G05 Pro с 5- либо 7- местным салоном — прибудет к дилерам к концу лета. SWM G05 Pro будет оснащаться тем же 138-сильным бензиновым двигателям, что и модели G01 и G01F, других подробностей о российской версии этой модели пока нет.

SWM G05 Pro

Напомним, что совместный проект Автотора и SWM рассчитан на период до 2032 года и постепенное увеличение глубины локализации, в течение этого периода будут запущены в производство несколько новинок, в том числе электромобиль, минивэн и некая особая модель, которую разработают с учётом специфики российского рынка.

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