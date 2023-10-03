Кроссвэн Kia Carens получил новую топ-версию X-Line: премиум, а не бездорожье

Нынешний трехрядный Kia Carens дебютировал в конце 2021 года, он построен на базе паркетника Seltos. Модель представляет собой смесь вэна и кроссовера, то есть это кроссвэн. Главным рынком для свежего Carens является Индия, там же расположена основная производственная площадка. При этом местным эксклюзивом кроссвэн все же не стал: сегодня его также продают в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Впрочем, именно индийский Каренс первым примеряет все обновки: такой вэн только что обзавелся комплектацией X-Line.

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Вообще, «иксом» Kia обычно обозначает «внедорожные» исполнения своих моделей. Однако с Carens все иначе: это наименование использовано для новой роскошной версии. Ее фишки – эксклюзивный матовый цвет кузова Matte Graphite (серый), расширенный черный декор снаружи, 16-дюймовые колеса особого дизайна, серебристые передние тормозные суппорты и зеленоватая «кожаная» обивка в салоне.



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Кроме того, список стандартного оборудования Kia Carens X-Line пополнил отдельный дисплей для задних седоков, причем он один: планшет диагональю 10,1 дюйма прикреплен к подголовнику переднего пассажирского сиденья (в Индии оно слева). А в спинку водительского кресла встроен блок управления задним «климатом» — такое решение применяется и в других дорогих версиях кроссвэна. В остальном оснащение у X-Line такое же, как у бывшей топ-версии Luxury Plus: есть аудиосистема Bose, атмосферная подсветка, панорамный люк в крыше, вентиляция передних кресел, мультимедиа-система с тачскрином на 10,25 дюйма, камера заднего вида и круиз-контроль. Carens X-Line бывает исключительно шестиместным, тогда как в других комплектациях можно выбрать семиместный салон.



Kia Carens X-Line

Топовый кроссвэн предложен с двумя моторами на выбор – это бензиновая турбочетверка 1.5 T-GDI (160 л.с., 253 Нм) и турбодизель 1.5 CRDi VGT (116 л.с., 250 Нм). Первый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положен классический шестиступенчатый автомат. Для версий попроще еще предусмотрен бензиновый атмосферник 1.5 (115 л.с., 144 Нм) в сочетании с шестиступенчатой механикой. Привод же в любом случае только передний.



Бензиновый Kia Carens X-Line стоит 1 894 900 рупий, что эквивалентно примерно 2 246 000 рублей по текущему курсу. За топовый кроссвэн с дизелем просят 1 944 000 рупий (около 2 304 000 рублей). Ну а базовый Carens с атмосферником 1.5 стоит от 1 044 900 рупий (1 238 000 рублей).