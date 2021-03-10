Крупный отзыв Nissan Sentra из-за неработающих стоп-сигналов: загрязнён выключатель

Под отзыв попали компактные седаны Nissan Sentra, произведённые в период с 1 декабря 2015 года по 23 ноября 2019 года и реализованные на североамериканском рынке. Владельцам придётся ждать ремонта до осени.

Проблема со стоп-сигналами обнаружена на седанах Nissan Sentra прошлого поколения В17. Эта модель, напомним, была локализована на ижевском заводе АВТОВАЗа (производство свёрнуто в 2017 году из-за низкого спроса), но в данном случае речь идёт о машинах, собранных на заводе Nissan в Кантоне, штат Миссисипи. Под отзыв попали 807 376 седанов, проданных в США, и 46 737, проданных в Канаде.

Из документов Национального управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) следует, что на означенных машинах могут отказать стоп-сигналы из-за загрязнения их выключателя, расположенного в узле крепления педали тормоза. Некоторые детали этого узла покрыты силиконовой смазкой, которая может попасть на контактную поверхность выключателя стоп-сигналов, вызвать в нём короткое замыкание и привести к отказу выключателя. Неработающие стоп-сигналы могут спровоцировать аварию, но NHTSA пока не сообщило, есть ли такие случаи, — хронология дефекта в документах этой организации отсутствует.



Ремонтные работы сведутся к замене потенциально неисправных выключателей стоп-сигналов на машинах из группы риска, причём новые поместят в защитный корпус, чтобы исключить попадание смазки на контактную поверхность. Необходимые детали для ремонта появятся у дилеров только осенью этого года, о чём владельцы будут уведомлены дополнительно.

Добавим, что в конце 2019 года в США дебютировала Nissan Sentra нового поколения B18, но она пока продаётся гораздо хуже предшественницы: по данным ресурса CarSalesBase, в прошлом году реализовано 94 646 шт., тогда как пик продаж для машины поколения В17 пришёлся на 2017 год — продано 218 451 шт. Для сравнения скажем, что Honda Civic (действующий лидер сегмента) в прошлом разошлась в США тиражом 261 225 шт., в 2017-м — 377 286 шт.



В Китае нынешняя Sentra известна под именем Sylphy, в прошлом году она стала здесь абсолютным бестселлером — продано 542 725 шт. В России компактный седан Nissan сегодня официально не представлен.

