Крупный отзыв Honda: корродирующие валы, горящие двери и бунтующая электроника

Honda отзовёт по всему миру около 1,8 млн автомобилей в связи с тремя выявленными дефектами. Бόльшая часть этих машин (1,4 млн) находится в США.

Интересные подробности об отзывах, как обычно, узнаём из документов Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA). Так, первая кампания затрагивает в этой стране микровэны Honda Fit 2007-2014 модельных годов, седаны Acura ILX 2013-2015 модельных годов и Honda Civic Hybrid 2012 модельного года — всего 210 000 машин. На этих переднеприводных моделях могут сломаться валы привода колёс (полуоси), первый такой случай зарегистрирован в 2017 году, а всего по этой проблеме поступили 152 жалобы. Валы ломаются вследствие коррозионного разрушения в штатах, где дороги зимой посыпают солью. В ходе внутреннего расследования Honda выяснилось, что на вышеуказанных машинах устанавливались полуоси, изготовленные с нарушением техпроцесса: из-за простоя оборудования на время ремонта валам перед нанесением антикоррозионного покрытия давали остыть, что привело к плохой адгезии этого покрытия. В рамках бесплатного ремонта будет произведена замена дефектных полуосей, новые детали поступят к дилерам в феврале.

Honda Accord

Также корродирующие полуоси обнаружены у седанов Honda Accord 2013-2015 годов выпуска общим числом 220 000 шт., получено 189 жалоб. Здесь тоже выявлена плохая адгезия защитного покрытия, но по другой причине: с валов перед нанесением защитного покрытия не была удалена технологическая смазка.



Любопытно, что на Аккорды ставились полуоси американского производства, а на Acura ILX, Honda Fit и Honda Civic Hybrid – японского.

Honda CR-V

Второй отзыв касается 268 655 кроссоверов Honda CR-V 2002-2006 модельных годов (второе поколение). В 2012 году их отзывали из-за риска возгорания обшивки водительской двери вследствие попадания через открытое окно влаги в блок управления стеклоподъёмниками (его поставляла японская корпорация Nidec) и возникновения в нём короткого замыкания. Тогда проблему пытались устранить путём герметизации блока — проще говоря, оборачивали его по периметру изолентой. Увы, это не помогло, водительские двери на CR-V продолжали гореть — всего зафиксировано 104 жалобы, в том числе 16 пожаров. Теперь Honda решила установить новые, модифицированные блоки управления стеклоподъёмниками, которые не боятся влаги. Дилеры начнут приглашать владельцев Honda CR-V на бесплатный ремонт в январе.

Honda Insight

Третья отзывная кампания затрагивает довольно свежие седаны Honda Accord (в том числе гибридные) 2018-2020 модельных годов и гибридные седаны Honda Insight 2019-2020 модельных годов — всего 737 233 автомобиля. Из-за некачественно написанного подрядчиком Sumitomo Electric Wiring Systems (США) программного обеспечения для блока BCM (Body Control Module), заведующего бортовой электроникой автомобиля, потребители стали жаловаться на разнообразные неисправности (общее количество жалоб не указано): отказ дворников, неработающий обогрев лобового стекла, неработающая камера заднего вида, сбои в работе светотехники, электрических стеклоподъёмников и привода люка. Всё это сопровождается «иллюминацией» контрольных ламп на щитке приборов. «Лечить» электронную вакханалию будут обновлением программного обеспечения блока BCM, но не раньше января.

