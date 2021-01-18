Крупный отзыв старых «трёшек» BMW в России: могут сгореть в любой момент

Под отзыв попали автомобили позапрошлого поколения BMW 3 Series (седаны Е90, универсалы Е91, купе Е92 и кабриолеты Е93), реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с ноября 2004 года по декабрь 2012 года. На них необходимо устранить риск возникновения короткого замыкания и пожара в системе вентиляции картерных газов.

Из сообщения Росстандарта об этом отзыве, который затронул 21 693 старых «трёшек», трудно понять, о чём вообще идёт речь, но на помощь нам, как обычно, пришли документы Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) — в этой стране проводилась аналогичная отзывная кампания. Впервые она была объявлена ещё в 2017 году, просто впоследствии список вовлечённых в неё машин несколько раз расширялся, а потому не стоит удивляться, что в России отзыв был объявлен только сейчас. В США, к слову, под отзыв попали более 700 тысяч BMW, и не только «трёшки».

Итак, проблема, из-за которой был объявлен столь массовый отзыв, впервые выявлена в 2009 году, но для установления её причин потребовались годы исследований с применением электронных микроскопов, ультразвука, рентгена и другого сложного оборудования. Речь идёт о месте соединения электропроводки с выходным наконечником нагревательной медной трубки системы вентиляции картерных газов.

Пластиковая изоляция этого узла, который BMW поставляла немецкая фирма Mahle, может со временем от перепадов температур и сырости разрушиться, вызвать короткое замыкание и даже привести к пожару в моторном отсеке, в том числе на машине с заглушенным двигателем.



В рамках бесплатного ремонта механики авторизованных сервисных центров BMW заменят потенциально неисправное электрооборудование на модернизированное, в некоторых случаях вместе с медной трубкой — процедура довольно трудоёмкая и потребует около двух часов. Список VIN-номеров попавших по отзыв машин можно скачать здесь.

