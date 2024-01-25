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  • Культовый хот-хэтч Toyota GR Yaris обзавёлся спецверсиями от чемпионов мира по ралли

Культовый хот-хэтч Toyota GR Yaris обзавёлся спецверсиями от чемпионов мира по ралли

25.01.2024 49 0 0

Всего две недели назад компания Toyota представила радикально обновлённый полноприводный хот-хэтч GR Yaris, а сегодня в день старта нового сезона Чемпионата мира по ралли дебютировали спецверсии Ogier Edition и Rovanperä Edition, названные в честь гонщиков команды Toyota Gazoo Racing WRT — Себастьена Ожье и Калле Рованпера. Гонщики непосредственно занимались настройкой именных спецверсий, которые будут выпущены на рынок ограниченным тиражом.

23-летний финн Калле Рованпера — двукратный и действующий чемпион мира по ралли, а опытнейший 40-летний француз Себастьен Ожье выигрывал этот почётный титул восемь раз, два из них — за команду Toyota Gazoo Racing WRT. Ясно, что спецверсии Toyota GR Yaris от таких именитых гонщиков разберут как горячие пирожки, тем более что они отличаются от стандартного хот-хэтча не только «косметикой», но и авторскими настройками: заводские ездовые режимы Gravel (гравий) и Track (трек) в них заменены уникальными для каждой версии режимами.

Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Новые режимы для GR Yaris Ogier Edition называются Morizo и Seb. Morizo — это гоночный псевдоним Акио Тойоды, председателя совета директоров компании Toyota, а Seb — это Себастьен Ожье. Режим Morizo сочинял лично Акио Тойода, он ориентирован на трек и максимальное сцепление колёс с дорогой. В режиме Seb основная тяга подаётся на задние колёса, что позволяет закидывать заднюю осью при прохождении крутых поворотов типа «тёщин язык» — на ралли Монте-Карло, которое традиционно открывает сезон, таких поворотов очень много.

Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Toyota GR Yaris Ogier Edition
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Другие отличительные черты версии Ogier Edition — это матовый серый цвет кузова Matt Stealth Grey, высокий двухэтажный углепластиковый спойлер на корме, синие тормозные суппорты, особая графика щитка приборов, памятные наклейки и таблички на кузове и в салоне.

Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Уникальные ездовые режимы в GR Yaris Rovanperä Edition называются Donut и Kalle. Donut в переводе с английского означает «пончик», он позволяет с минимальными усилиями со стороны пилота дрифтовать по кругу — Калле Рованпера вообще большой мастер дрифта и, разумеется, он не мог не снабдить авторскую версию GR Yaris соответствующим режимом. В свою очередь режим Kalle похож на режим Seb от коллеги по команде, но здесь задний самоблок Torsen дополнен ШРУСами, что позволяет агрессивно и при этом предельно точно проходить крутые повороты.

Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Toyota GR Yaris Rovanperä Edition
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Версия Rovanperä Edition, кроме того, имеет свой уникальный задний спойлер с регулируемой верхней секцией и раскраску кузова от дизайнера шлема Рованпера. Памятные наклейки и таблички на этой версии, разумеется, тоже есть.

С техническим описанием обновлённого GR Yaris можно ознакомиться в нашей отдельной заметке, здесь мы его давать не будем. Отметим лишь, что спецверсии доступны только в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, тогда как «дежурный» обновлённый GR Yaris доступен также с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

На данный момент версии Ogier Edition и Rovanperä Edition анонсированы только для японского рынка, каждая будет выпущена тиражом 100 экземпляров, право на покупку разыграют в лотерею, цены пока не объявлены.

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