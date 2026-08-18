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  • Бюджетный седан Skoda Slavia пережил рестайлинг: другие экраны, массажёр и новый автомат

Бюджетный седан Skoda Slavia пережил рестайлинг: другие экраны, массажёр и новый автомат

18.08.2026 386 0 0
Бюджетный седан Skoda Slavia пережил рестайлинг: другие экраны, массажёр и новый автомат

Компания Skoda представила модернизированную четырехдверку Slavia. Модель изменилась снаружи и получила новое оснащение. Как и прежде, седан доступен с бензиновыми турботройкой 1.0 и турбочетверкой 1.5. При этом базовому двигателю вместо шестиступенчатого автомата отрядили восьмиступенчатый.

Недорогой седан Skoda Slavia длиной 4,54 метра на платформе MQB-A0-IN (упрощенная версия глобальной MQB) дебютировал под конец 2021 года, свою рыночную карьеру он начал в 2022-м. Модель адресована прежде всего Индии, только там ее поначалу и производили. Но с прошлого года четырехдверка «прописалась» еще и во Вьетнаме. Впрочем, Индия остается главным рынком, так что нет ничего удивительного в том, что именно в этой стране состоялась премьера рестайлинговой модели. К слову, пусть в Skoda и считают, что Slavia «входит в число самых продаваемых седанов в своем сегменте», но каких-то выдающихся успехов она там так и не добилась. Например, в июле текущего года, по данным местных СМИ, реализовано всего 993 штуки. Для сравнения, родственный Volkswagen Virtus в том же месяце разошелся тиражом 1420 экземпляров.

Было — стало

Рестайлинг принес Skoda Slavia новые передний бампер и радиаторную решетку. У оптики прежняя форма, но диодную начинку заменили. Задние фонари теперь объединяет ребристая плашка. Еще изменен дизайн 16-дюймовых дисков (но базовый седан все так же имеет 15-дюймовые колеса), а палитру цветов кузова пополнили два новых оттенка. В строю осталась и «оспортивленная» версия Monte Carlo, ее фишки – черный наружный декор вместо хромированного, черные же колеса, красные тормозные суппорты.

Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
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Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
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Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
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Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
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Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
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Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
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Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
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Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
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Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
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В салоне освежили материалы отделки. В начальных комплектациях Skoda Slavia по-прежнему имеет аналоговые приборы и мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем, в «средних» исполнениях все так же установлена 8-дюймовая цифровая приборка. А вот приборный экран «роскошных» вариантов стал больше: 10,25 дюйма. Кроме того, у таких седанов появилась новая мультимедиа – с дисплеем диагональю 10,1 дюйма (был 10-дюймовый) и виртуальным ассистентом на базе искусственного интеллекта. Наконец, список оборудования самых богатых комплектаций пополнили камеры кругового обзора (у версий попроще – одна камера заднего вида) и массажер задних сидений.

Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
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Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
2 / 7
Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
3 / 7
Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
4 / 7
Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
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Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
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Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
Обновленная Skoda Slavia Monte Carlo
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Двигатели реформы не затронули. В Индии седан Skoda Slavia доступен с бензиновыми турботройкой 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 TSI (150 л.с.). Базовый мотор сочетается с прежней шестиступенчатой механикой, а вот на смену классическому шестиступенчатому автомату пришел восьмиступенчатый – как и в случае с рестайлинговым паркетником Skoda Kushaq. Турбочетверка 1.5 TSI все так же работает в паре с семиступенчатым роботом DSG.

Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
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Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
2 / 3
Обновленная Skoda Slavia
Обновленная Skoda Slavia
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Цены рестайлингового седана Skoda Slavia пока не объявлены. Дореформенная четырехдверка в последнее время стоила от 999 900 рупий (около 890 000 рублей по текущему курсу). Впоследствии обновлению подвергнут и местный родственный седан Volkswagen Virtus.

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