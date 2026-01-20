Обновлённый кроссовер Skoda Kushaq: более стильная внешность и пересмотренная техника

Дилеры чешской марки в Индии уже начали собирать предзаказы на рестайлинговый паркетник, первые покупатели получат свои машины в конце марта 2026 года.

Skoda выпускает компактный кроссовер Kushaq в Индии с 2021 года, в его основе лежит платформа MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия тележки MQB. Его название произошло от санскритского слова kushak, которое можно перевести как «король», «император». Изначально кроссовер был заявлен как эксклюзив для Индии, однако позже его начали отправлять на Ближний Восток, а затем сборка стартовала во Вьетнаме. Сегодня индийский офис чешской марки презентовал обновлённый кроссовер Skoda Kushaq.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Kushaq

Посвежевший Skoda Kushaq получил более современную внешность, оформленную в актуальном фирменном стиле бренда. Головной оптике слегка подправили форму и изменили световой рисунок, а решетка радиатора лишилась массивной хромированной рамки и обзавелась подсветкой и вертикальными прутьями, причём у топового варианта с прибавкой Monte Carlo пара из них оформлены в красном цвете.

Нижняя часть переднего бампера получила менее массивный обвес, трапециевидный воздухозаборник с рисунком в виде горизонтально вытянутых ячеек и расположенные по бокам узкие вертикальные воздуховоды. Модели оставили обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, включая округлые накладки на колёсных арках. Исполнениям Prestige и Monte Carlo доступны легкосплавные диски нового дизайна.

Ещё обновлённому Skoda Kushaq достались полноценные рейлинги и антенна акулий плавник на крыше, обычные наружные зеркала с повторителями поворотников, традиционные хромированные дверные ручки. Корму снабдили расположенным в верхней части багажной двери лаконичным спойлером с интегрированным стоп-сигналом, а также «монофонарём» со световым рисунком в виде различных штрихов и светящимся названием бренда. Светоотражатели переехали в нижнюю часть заднего бампера.

На фото: обновлённый кроссовер Skoda Kushaq Monte Carlo

Kushaq в версиях Prestige и Monte Carlo теперь оснащается панорамным люком на крыше, а другим вариантам положен люк с электроприводом. Салон паркетника освежили за счёт иных материалов для отделки и иного декора. Модели стала доступна виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма. Длина SUV – 4229 мм, дорожный просвет – 188 мм, объём багажника остался прежним – 491 литр, при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1405 литров.

На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Kushaq 1 / 4 На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Kushaq 2 / 4 На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Kushaq 3 / 4 На фото: салон обновлённого кроссовера Skoda Kushaq 4 / 4

В списке оснащения посвежевшего Skoda Kushaq модели числятся шесть подушек безопасности, а также комплекс из 25 систем активной и пассивной безопасности, при этом в богатых исполнениях их количество вырастает до 40. В списке базового оборудования числятся климат-контроль, датчики дождя, светодиодная оптика и т.д.

В ходе обновления модели пересмотрели технику. Так, теперь 1,0-литровой турботройке TSI мощностью 115 л.с. (максимальный крутящий момент – 178 Нм) доступен восьмиступенчатый автомат, в качестве альтернативы предлагается шестискоростная механика. Турбочетвёрке TSI объёмом 1,5 литра с отдачей 150 л.с. (250 Нм) положена семиступенчатая коробка передач DSG с двойным сцеплением. Кстати, кроссоверу с этой «начинкой» положены дисковые тормоза на всех четырёх колёсах.

Дилеры Skoda в Индии уже начали собирать предзаказы на рестайлинговый паркетник, цены Kushaq станут известны позже. Известно, что первые покупатели получат свои машины в конце марта 2026 года.