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Бюджетные кроссовер Skoda Kushaq и седан Skoda Slavia: новый завод и новый рынок

27.03.2025 139 0 1

Компания Skoda приступила к сборке своих машин во Вьетнаме. Первенцем там стал компактный паркетник, позже к нему присоединится еще и четырехдверка.

Недорогие кроссовер Skoda Kushaq (длина – 4,2 метра) и седан Skoda Slavia (4,5 метра) дебютировали в 2021 году в Индии, там же налажено производство. В их основе лежит платформа MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия MQB. Впоследствии паркетник отправили на экспорт в страны Ближнего Востока (разумеется, с левым рулем), четырехдверка же стала доступна, например, в Брунее. Ну а в 2022-м Шкода заявила о планах организовать сборку моделей во Вьетнаме. И вот сегодня компания сообщила о том, что выпуск в этой стране наконец-то стартовал – локальным производственным партнером Skoda является компания Thanh Cong Group.

Производственная площадка во Вьетнаме. Судя по всему, это седан Skoda Slavia — видимо, из предсерийной партии, так как полноценный запуск сборки четырехдверок намечен на лето
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Производственная площадка во Вьетнаме
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Производственная площадка во Вьетнаме
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Сейчас на вьетнамском предприятии делают Skoda Kushaq, седан там «пропишется» летом текущего года. Автомобили собирают по циклу CKD, машинокомплекты поставляют с индийского завода Шкоды. К слову, на вьетнамском сайте бренда ни Kushaq, ни Slavia пока не появились, полноценных фотографий моделей для этой страны тоже еще нет. Хотя вряд ли они отличаются от версий для Индии – не считая, конечно, расположения руля (во Вьетнаме правостороннее движение). Также отметим, что сейчас местная актуальная линейка Skoda включает всего две модели – кроссоверы Karoq и Kodiaq, их привозят из Европы.

Skoda Kushaq для Ближнего Востока. Туда машины поставляют из Индии
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Skoda Kushaq для Ближнего Востока. Туда машины поставляют из Индии
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Skoda Kushaq для Ближнего Востока. Туда машины поставляют из Индии
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Skoda Kushaq для Ближнего Востока. Туда машины поставляют из Индии
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Сообщается, что в список оснащения вьетнамских Kushaq и Slavia войдут обивка из искусственной кожи, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон. О моторах и коробках пока ни слова.

Skoda Slavia для Индии
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Skoda Slavia для Индии
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Skoda Slavia для Индии
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В Индии обе модели можно купить с бензиновыми турботройкой 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 TSI (150 л.с.). Моторы сочетаются с шестиступенчатой механикой, литровому еще положен классический шестиступенчатый автомат, а старшему двигателю – 7DSG. Привод в любом случае исключительно передний.

В Skoda пока не рассказали о намерениях поставлять автомобили вьетнамской сборки в другие страны.

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