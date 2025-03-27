Бюджетные кроссовер Skoda Kushaq и седан Skoda Slavia: новый завод и новый рынок

Компания Skoda приступила к сборке своих машин во Вьетнаме. Первенцем там стал компактный паркетник, позже к нему присоединится еще и четырехдверка.

Недорогие кроссовер Skoda Kushaq (длина – 4,2 метра) и седан Skoda Slavia (4,5 метра) дебютировали в 2021 году в Индии, там же налажено производство. В их основе лежит платформа MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия MQB. Впоследствии паркетник отправили на экспорт в страны Ближнего Востока (разумеется, с левым рулем), четырехдверка же стала доступна, например, в Брунее. Ну а в 2022-м Шкода заявила о планах организовать сборку моделей во Вьетнаме. И вот сегодня компания сообщила о том, что выпуск в этой стране наконец-то стартовал – локальным производственным партнером Skoda является компания Thanh Cong Group.

Производственная площадка во Вьетнаме. Судя по всему, это седан Skoda Slavia — видимо, из предсерийной партии, так как полноценный запуск сборки четырехдверок намечен на лето 1 / 3 Производственная площадка во Вьетнаме 2 / 3 Производственная площадка во Вьетнаме 3 / 3

Сейчас на вьетнамском предприятии делают Skoda Kushaq, седан там «пропишется» летом текущего года. Автомобили собирают по циклу CKD, машинокомплекты поставляют с индийского завода Шкоды. К слову, на вьетнамском сайте бренда ни Kushaq, ни Slavia пока не появились, полноценных фотографий моделей для этой страны тоже еще нет. Хотя вряд ли они отличаются от версий для Индии – не считая, конечно, расположения руля (во Вьетнаме правостороннее движение). Также отметим, что сейчас местная актуальная линейка Skoda включает всего две модели – кроссоверы Karoq и Kodiaq, их привозят из Европы.

Skoda Kushaq для Ближнего Востока. Туда машины поставляют из Индии 1 / 4 Skoda Kushaq для Ближнего Востока. Туда машины поставляют из Индии 2 / 4 Skoda Kushaq для Ближнего Востока. Туда машины поставляют из Индии 3 / 4 Skoda Kushaq для Ближнего Востока. Туда машины поставляют из Индии 4 / 4

Сообщается, что в список оснащения вьетнамских Kushaq и Slavia войдут обивка из искусственной кожи, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон. О моторах и коробках пока ни слова.

Skoda Slavia для Индии 1 / 3 Skoda Slavia для Индии 2 / 3 Skoda Slavia для Индии 3 / 3

В Индии обе модели можно купить с бензиновыми турботройкой 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 TSI (150 л.с.). Моторы сочетаются с шестиступенчатой механикой, литровому еще положен классический шестиступенчатый автомат, а старшему двигателю – 7DSG. Привод в любом случае исключительно передний.

В Skoda пока не рассказали о намерениях поставлять автомобили вьетнамской сборки в другие страны.