Купеобразный кроссовер Luxeed R7 от Chery и Huawei получил новый салон, скоро в продаже

Бренд Luxeed – это проект компаний Chery и Huawei, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта он входит в альянс HIMA. Купеобразный кроссовер с индексом R7 стал второй моделью марки и первым SUV, пятидверка дебютировала в 2024-м (сейчас гамма включает уже четыре модели). Год спустя «купе» слегка подправили дизайн экстерьера. А теперь кроссовер снова доработан – бренд распространил несколько фото и видеоролик посвежевшего паркетника. Местные СМИ, в свою очередь, уточняют, что прием заказов на Luxeed R7 2027 модельного года откроют до конца текущего месяца.
Внешне кроссовер на этот раз почти не изменился, разве что на безрамочных дверях отныне полускрытые ручки вместо выдвижных. Ну и еще гамму цветов кузова пополнили два новых оттенка. Логично, что и габариты прежние. Длина Luxeed R7 равна 4982 мм, ширина – 1981 мм, высота в зависимости от комплектации – 1634 или 1650 мм, колесная база – 2950 мм. Как и прежде, кроссовер имеет автопилот с лидаром над лобовым стеклом.
А вот интерьер перекроили. Внутри Luxeed R7 установили новую переднюю панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува. Перед водителем – более компактный приборный экран, причем он теперь встроен в панель, а не возвышается над ней. А вместо привычного планшета мультимедиа (16,1 дюйма) появилось табло, состоящее из двух дисплеев (каждый диагональю 17,2 дюйма). В центральном тоннеле все так же спрятан холодильник, но его сделали выдвижным.
Дореформенный Luxeed R7 представлен в виде гибрида или электрокара, обе модификации бывают с задним или полным приводом. Силовая установка «простых» версий прежнего гибрида включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и 309-сильный электродвигатель. Два электромотора полноприводного гибридного R7 вместе выдают 520 л.с. Дореформенный заднеприводный электрокросс – это 292-сильный движок, суммарная мощность полноприводного электрокара – 496 л.с. Гибриду предыдущего модельного года положена батарея емкостью 37 или 53,4 кВт*ч, электрокар укомплектован аккумулятором на 82 или 100 кВт*ч. Ну а про обновленный кроссовер пока известно лишь то, что на задней оси базовой «электрички» теперь тоже расположен 309-сильный мотор.
Полноценную презентацию купеобразного кроссовера Luxeed R7 с новым салоном проведут в ближайшее время.
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Что у него купеобразного? 5 дверей? или багажник, как у лифтбека?
Если кузов машины напоминает сутулую собаку - пишем "купеобразный". 😂