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  • Купеобразный кроссовер Luxeed R7 от Chery и Huawei получил новый салон, скоро в продаже

Купеобразный кроссовер Luxeed R7 от Chery и Huawei получил новый салон, скоро в продаже

15.09.2026 231 2 0
Купеобразный кроссовер Luxeed R7 от Chery и Huawei получил новый салон, скоро в продаже

Марка Luxeed анонсировала скорую премьеру модернизированного паркетника R7. Внешне пятидверка почти не изменилась, а вот интерьер перекроили. Кроме того, базовый электрокар получил более мощный мотор.

Бренд Luxeed – это проект компаний Chery и Huawei, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта он входит в альянс HIMA. Купеобразный кроссовер с индексом R7 стал второй моделью марки и первым SUV, пятидверка дебютировала в 2024-м (сейчас гамма включает уже четыре модели). Год спустя «купе» слегка подправили дизайн экстерьера. А теперь кроссовер снова доработан – бренд распространил несколько фото и видеоролик посвежевшего паркетника. Местные СМИ, в свою очередь, уточняют, что прием заказов на Luxeed R7 2027 модельного года откроют до конца текущего месяца.

Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
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Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
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Внешне кроссовер на этот раз почти не изменился, разве что на безрамочных дверях отныне полускрытые ручки вместо выдвижных. Ну и еще гамму цветов кузова пополнили два новых оттенка. Логично, что и габариты прежние. Длина Luxeed R7 равна 4982 мм, ширина – 1981 мм, высота в зависимости от комплектации – 1634 или 1650 мм, колесная база – 2950 мм. Как и прежде, кроссовер имеет автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
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Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
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Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
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Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
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А вот интерьер перекроили. Внутри Luxeed R7 установили новую переднюю панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува. Перед водителем – более компактный приборный экран, причем он теперь встроен в панель, а не возвышается над ней. А вместо привычного планшета мультимедиа (16,1 дюйма) появилось табло, состоящее из двух дисплеев (каждый диагональю 17,2 дюйма). В центральном тоннеле все так же спрятан холодильник, но его сделали выдвижным.

Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
1 / 4
Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
2 / 4
Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
3 / 4
Обновленный Luxeed R7
Обновленный Luxeed R7
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Дореформенный Luxeed R7 представлен в виде гибрида или электрокара, обе модификации бывают с задним или полным приводом. Силовая установка «простых» версий прежнего гибрида включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и 309-сильный электродвигатель. Два электромотора полноприводного гибридного R7 вместе выдают 520 л.с. Дореформенный заднеприводный электрокросс – это 292-сильный движок, суммарная мощность полноприводного электрокара – 496 л.с. Гибриду предыдущего модельного года положена батарея емкостью 37 или 53,4 кВт*ч, электрокар укомплектован аккумулятором на 82 или 100 кВт*ч. Ну а про обновленный кроссовер пока известно лишь то, что на задней оси базовой «электрички» теперь тоже расположен 309-сильный мотор.

Дореформенный Luxeed R7
Дореформенный Luxeed R7
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Дореформенный Luxeed R7
Дореформенный Luxeed R7
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Полноценную презентацию купеобразного кроссовера Luxeed R7 с новым салоном проведут в ближайшее время.

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2 комментария
15.09.2026 12:27
altersin

Что у него купеобразного? 5 дверей? или багажник, как у лифтбека?

15.09.2026 12:56
seriberiezhka

Если кузов машины напоминает сутулую собаку - пишем "купеобразный". 😂

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