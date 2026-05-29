Купеобразный кроссовер Onvo L60 от Nio обновился на фоне падения продаж

Электрическое кросс-купе с индексом L60 дебютировало в Китае в 2024 году. Паркетник стал первенцем бренда Onvo, созданного компанией Nio специально для более доступных «электричек». Поначалу китайцы приняли «купе» довольно благосклонно, но в этом году его продажи обвалились. По данным местных профильных медиа, с января по апрель Onvo L60 разошелся тиражом чуть более 10 400 экземпляров, тогда как по итогам четырех месяцев прошлого года на родине реализовали почти 19 200 единиц. На этом фоне марка решила освежить модель. Первый показ модернизированного кроссовера провели в рамках открывшегося сегодня автосалона в Макао. Одновременно опубликованы официальные изображения и открыт прием предварительных заказов.

Обновленный Onvo L60 1 / 2 Обновленный Onvo L60 2 / 2

В Onvo заявили о том, что паркетник получил «106 улучшений в шести измерениях». Но изменений непосредственно во внешности – всего ничего. Так, Onvo L60 обрел новый передний бампер – он теперь гладкий, без вертикальных воздухозаборников. Еще изменена форма встроенной в нижнюю часть бампера решетки, над лобовым стеклом между камерами теперь расположен грибок лидара. С кормы убрали название марки – на багажной двери осталась лишь эмблема Onvo. Наружные зеркала отныне имеют бирюзовую подсветку – это признак работающего автопилота. Наконец, расширена палитра цветов кузова и пересмотрен дизайн 20-дюймовых колес.

Обновленный Onvo L60 1 / 3 Обновленный Onvo L60 2 / 3 Обновленный Onvo L60 3 / 3

Размеры не изменились. Длина Onvo L60 равна 4828 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1616 мм, колесная база – 2950 мм.

Обновленный Onvo L60

Интерьер может быть оформлен в новом мятном цвете, еще предусмотрена обивка из кожи Nappa. В торец центрального теперь встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Onvo L60 все так же не имеет привычной приборки, ее роль возложена на стандартный проекционный дисплей. Как и прежде, в списке оборудования значатся крупный экран мультимедийной системы, отдельные сенсорная панель и потолочный планшет для задних пассажиров, откидной столик.

Обновленный Onvo L60 1 / 7 Обновленный Onvo L60 2 / 7 Обновленный Onvo L60 3 / 7 Обновленный Onvo L60 4 / 7 Обновленный Onvo L60 5 / 7 Обновленный Onvo L60 6 / 7 Обновленный Onvo L60 7 / 7

О технике сама марка пока не рассказала. Китайские медиа считают, что она прежняя. Дореформенный кроссовер Onvo L60 имеет 900-вольтовую архитектуру, он предложен с задним (326 л.с.) или двухмоторным полным приводом (462 л.с.). Прежняя модель сейчас доступна с батареей емкостью 60 или 85 кВт*ч, запас хода варьируется от 530 до 740 км по циклу CLTC.

Дореформенный Onvo L60 1 / 4 Дореформенный Onvo L60 2 / 4 Дореформенный Onvo L60 3 / 4 Дореформенный Onvo L60 4 / 4

Полноценный запуск обновленного Onvo L60 намечен на первую половину июня.