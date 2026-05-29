Рестайлинг ×
  • Купеобразный кроссовер Onvo L60 от Nio обновился на фоне падения продаж

Купеобразный кроссовер Onvo L60 от Nio обновился на фоне падения продаж

29.05.2026 113 0 0
Купеобразный кроссовер Onvo L60 от Nio обновился на фоне падения продаж

Паркетнику Onvo слегка подправили внешность, а также улучшили оснащение. Техника, по предварительным данным, прежняя.

Электрическое кросс-купе с индексом L60 дебютировало в Китае в 2024 году. Паркетник стал первенцем бренда Onvo, созданного компанией Nio специально для более доступных «электричек». Поначалу китайцы приняли «купе» довольно благосклонно, но в этом году его продажи обвалились. По данным местных профильных медиа, с января по апрель Onvo L60 разошелся тиражом чуть более 10 400 экземпляров, тогда как по итогам четырех месяцев прошлого года на родине реализовали почти 19 200 единиц. На этом фоне марка решила освежить модель. Первый показ модернизированного кроссовера провели в рамках открывшегося сегодня автосалона в Макао. Одновременно опубликованы официальные изображения и открыт прием предварительных заказов.

Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
1 / 2
Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
2 / 2

В Onvo заявили о том, что паркетник получил «106 улучшений в шести измерениях». Но изменений непосредственно во внешности – всего ничего. Так, Onvo L60 обрел новый передний бампер – он теперь гладкий, без вертикальных воздухозаборников. Еще изменена форма встроенной в нижнюю часть бампера решетки, над лобовым стеклом между камерами теперь расположен грибок лидара. С кормы убрали название марки – на багажной двери осталась лишь эмблема Onvo. Наружные зеркала отныне имеют бирюзовую подсветку – это признак работающего автопилота. Наконец, расширена палитра цветов кузова и пересмотрен дизайн 20-дюймовых колес.

Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
1 / 3
Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
2 / 3
Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
3 / 3

Размеры не изменились. Длина Onvo L60 равна 4828 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1616 мм, колесная база – 2950 мм.

Обновленный Onvo L60

Интерьер может быть оформлен в новом мятном цвете, еще предусмотрена обивка из кожи Nappa. В торец центрального теперь встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Onvo L60 все так же не имеет привычной приборки, ее роль возложена на стандартный проекционный дисплей. Как и прежде, в списке оборудования значатся крупный экран мультимедийной системы, отдельные сенсорная панель и потолочный планшет для задних пассажиров, откидной столик.

Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
1 / 7
Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
2 / 7
Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
3 / 7
Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
4 / 7
Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
5 / 7
Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
6 / 7
Обновленный Onvo L60
Обновленный Onvo L60
7 / 7

О технике сама марка пока не рассказала. Китайские медиа считают, что она прежняя. Дореформенный кроссовер Onvo L60 имеет 900-вольтовую архитектуру, он предложен с задним (326 л.с.) или двухмоторным полным приводом (462 л.с.). Прежняя модель сейчас доступна с батареей емкостью 60 или 85 кВт*ч, запас хода варьируется от 530 до 740 км по циклу CLTC.

Дореформенный Onvo L60
Дореформенный Onvo L60
1 / 4
Дореформенный Onvo L60
Дореформенный Onvo L60
2 / 4
Дореформенный Onvo L60
Дореформенный Onvo L60
3 / 4
Дореформенный Onvo L60
Дореформенный Onvo L60
4 / 4

Полноценный запуск обновленного Onvo L60 намечен на первую половину июня.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки рестайлинг Onvo Onvo L60 Nio

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Имперская роскошь и шок-цена: первый обзор Hongqi Golden Sunflower Guoya Компания Hongqi презентовала в Москве флагманский седан Guoya – тот самый автомобиль, который ждали под индексом L1. Теперь модель прописалась в линейке Golden Sunflower, то есть в той части... 802 3 2 29.05.2026
Статьи / Практика Приоритет ДВС и правило 20/80: как продлить срок службы батареи гибридного автомобиля Казалось бы, какая прекрасная идея – использовать электромотор, работающий от аккумулятора в сочетании с двигателем внутреннего сгорания, и за счет этого не только снижать расход топлива, но... 959 0 1 29.05.2026
Статьи / Авторынок За 200: самые мощные среднеразмерные бензиновые кроссоверы на российском рынке Среднеразмерные кроссоверы покупают в первую очередь за универсальность: на них удобно ездить по городу, легко отправиться за город и порой можно съездить в путешествие. Но для любой из таки... 5787 4 1 27.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42162 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12155 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9680 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
17 Кроссоверы Volga K50 и Volga K40, седан Volga C50: объявлены стартовые...
13 Новый российский седан Senat 900: первые изображения
12 Keine lust: почему настоящий кризис в автопроме ещё даже не начинался
Новые комментарии
Change privacy settings