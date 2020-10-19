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Купеобразный кроссовер Haval H6x: новые изображения

19.10.2020 186 0 0

В скором времени модельная гамма китайского бренда пополнится новым кросс-купе, а пока мы, пользуясь имеющейся информацией, представили, каким оно получится.

 

В июне появились первые фотографии кроссовера Haval H6 третьего поколения. Кстати, эта модель является абсолютным лидером в сегменте SUV китайского рынка уже несколько лет подряд. Благодаря недавно опубликованным патентным изображениям стало ясно, что скоро к обычному кроссоверу присоединится купеобразная версия, которая получит индекс H6x (по аналогии с моделями F7 и F7x). Спереди кроссоверы будут идентичны, при этом решётка радиатора будет представлена как в виде сетки (как на рендере), так и с горизонтальными хромированными перекладинами.

Самая интересная особенность будущего купеобразного кроссовера заключается в том, что его высота останется неизменной, в отличие от большинства других кросс-купе, которые делают заметно ниже. Таким образом, вплоть до стойки С (которая располагается за задними дверьми) H6 и H6x будут практически одинаковыми, а вот сразу за этой стойкой у кросс-купе начинается покатое заднее стекло. Вследствие этого профиль крыши получается угловатым, что вместе с большой площадью бокового остекления выделяет автомобиль на фоне других купеобразных кроссоверов с плавной «заваленной» формой крыши (среди которых и родственный Haval F7x). Фонари и бампер останутся прежними, а крышка багажника станет более рельефной за счёт выпуклой выштамповки на её верхней части.

Моторы новинка позаимствует у обычного Н6, среди них – 169-сильная «турбочетвёрка» 1.5 и новый 224-сильный двигатель 4N20 объёмом 2 литра. Оба варианта бензиновые и сочетаются с 7-ступенчатым «роботом», привод – передний. Что же касается габаритов, то они, судя по всему, будут аналогичны обычному Н6 и составят 4653/1886/1730 мм, колёсная база – 2738 мм.

Премьера новинки должна состояться до конца этого года.

Haval F7x
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Haval F7x
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Официальной информации о появлении этой модели в России пока нет, однако у нас представлено другое кросс-купе от Haval – модель F7x. Самая доступная версия со 150-сильным 1.5 и передним приводом оценивается в 1 549 000 рублей. Вариант со 190-сильным двухлитровым мотором обойдётся на 40 тысяч дороже. За полный привод нужно будет добавить ещё 80 тысяч, самый же дорогой вариант в комплектации Tech Plus оценивается в 2 029 000 рублей. Все версии оснащены 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

Напомним, летом был представлен ещё один серийный кроссовер Haval с необычным дизайном.  

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Haval Haval H6

 

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