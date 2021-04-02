Курортный сезон не за горами: платную трассу М-4 «Дон» готовят к лету

Календарная весна в разгаре, а это значит, что до начала очередного курортного сезона в России осталось совсем немного времени. Летом ещё более востребованной чем в другое время года становится платная трасса М-4 «Дон», так как по ней автомобилисты добираются до курортов черноморского побережья. По подсчётам госкомпании «Автодор», здесь в пиковые месяцы среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. машин, из-за чего заторы обычно приводят к многочасовым пробкам.

По этой причине дорожники продолжают трудиться над тем, чтобы избавить автодорогу от различных проблемных мест и повысить её пропускную способность. К примеру, сейчас в Липецкой области идёт модернизация оборудования на пунктах взимания платы (ПВП). Работы ведутся на 416-ом и 460-ом километрах трассы М-4 «Дон».

Из-за демонтажа старого оборудования «Автодору» пришлось закрыть на ПВП по четыре шлюза для проезда машин. В госкомпании отметили, что в скором времени здесь установят более современные аппаратно-программные комплексы отечественного производства. К ближайшему летнему сезону здесь откроют реверсивные полосы для движения автомобилей.



Отметим, на пунктах взимания платы с реверсивными полосами есть специальное перекатное барьерное ограждение: оно легко перемещается по полосам, при этом не позволяет водителям выехать на «встречку». В общей сложности на платных трассах под доверительным управлением «Автодора» находится 15 ПВП c реверсивными полосами движения. Больше всего их на тех пунктах, которые расположены на 71-ом и 133-ем километрах М-4.

На другом участке трассы «Дон» продолжается строительство эстакады у Геленджика (объект возводится на пересечении трассы М-4 с улицей Луначарского). «Автодор» реализует проект в рамках реконструкции платной автодороги на подъезде и в границах курортного города. Недавно был завершён монтаж балок пролётного строения эстакады на 1513-ом километре. Сейчас здесь продолжаются работы по устройству опалубки и армированию плиты проезжей части.



Новая развязка разведёт местный и транзитный транспортные потоки на разные уровни и сократит время для автомобилистов в пути (речь об участке от существующего кольцевого пересечения с улицей Луначарского до съезда к аэропорту Геленджика). Обычно в часы пик летнего сезона для проезда этого участка длиной всего 800 метров нужно около 25-30 минут.

Строители пообещали, что к началу курортного сезона 2021 года должна быть обеспечена та же пропускная способность трассы, что и до начала реконструкции. По плану возведение эстакады на 1513-ом километре завершат в следующем году, а реконструкция М-4 «Дон» в районе Геленджика закончится в 2023-ем.



В рамках реконструкции участков общей протяжённость 10,5 км планируется построить шесть транспортных развязок, три подземных и шесть надземных пешеходных переходов, возвести новый и отремонтировать имеющийся мост через реку Адерба. Кроме того, основной ход дороги будет расширен с двух до четырёх/шести полос.

