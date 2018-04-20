В сервисной кампании участвуют 82 автомобиля Lada Granta и Kalina, реализованные в России с июня 2017 года по сегодняшний день. Машины отзывают из-за того, что установленная на них система оповещения ЭРА-Глонасс может не сработать при боковом ударе, сообщает Росстандарт.

Дилеры отечественной марки уведомят владельцев попавших под отзыв Granta и Kalina о необходимости предоставить автомобиль в ближайший сервисный центр. На машинах заменят блок системы ЭРА-Глонасс и контроллер, все работы проведут бесплатно.

Также владельцы Грант и Калин могут самостоятельно проверить, участвует ли их авто в акции. Для этого нужно сверить VIN-код с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Напомним, весной прошлого года АВТОВАЗ проводил масштабную сервисную кампанию для Granta и Kalina, оснащенных «механикой»: тогда под отзыв попало более 106 000 автомобилей. Причина – возможное перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления. А осенью 2017-го на СТО отправили почти 20 000 «высоких» хэтчбеков Lada Xray из-за перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.