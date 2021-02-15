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  • Lada Xray попал под отзыв: выявлены серьёзные проблемы с рулевым управлением

Lada Xray попал под отзыв: выявлены серьёзные проблемы с рулевым управлением

15.02.2021 41 0 0

Под условия сервисной кампании на этот раз попало свыше 9 тыс. автомобилей российской марки. Ремонт будет произведён бесплатно.

 

Отзывы автомобилей – это применяемая во всем мире практика, действующая в том числе и в России. На этот раз сервисная кампания коснулась владельцев Lada Xray: чтобы устранить дефект, им необходимо записаться и приехать на сервис к официальному дилеру в своём городе.

На фото: Lada Xray

В общей сложности, на сервис отправляют 9311 единиц Lada Xray, все они сошли с конвейера автозавода в Тольятти (Самарская область) в период с января по май 2019 года. Проверить, попадает ли ваше транспортное средство под условия отзывной кампании, можно с помощью списка, где перечислены VIN-коды всех дефектных машин. Перечень номеров есть на официальном сайте Росстандарта.

Автовладельцев о необходимости посетить сервис уведомят уполномоченные представители АВТОВАЗа (либо с помощью рассылки, либо по телефону). Записаться к дилеру можно и самостоятельно, не дожидаясь письма или звонка (в случае, если собственник найдёт в списке Росстандарта VIN-код своей машины).

Как отметили в ведомстве, причиной нынешнего отзыва Lada Xray является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. В рамках ремонта специалисты сервиса произведут замену вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы в рамках отзыва, как обычно, выполнят бесплатно для автовладельцев.

Модель ранее отправляли на сервис из-за дефекта рулевого управления. Ещё в мае 2019 года компания объявила об отзыве Xray Cross с целью заменить рулевые валы. Тогда сообщалось, что из-за слабой сварки они могли сломаться, что вызвало бы потерю связи с колёсами. Из-за этой неисправности машины становились неуправляемыми.

Марка Lada остаётся самой востребованной на российском рынке, а Xray по-прежнему входит в список самых продаваемых автомобилей в стране. Напомним, по итогам 2020-го модель разошлась тиражом 19 286 шт., что на 33% меньше, чем годом ранее. Несмотря на серьёзный спад, высокий хэтчбек сумел пробраться в ТОП-25, хоть и в самый «хвост» – на 24 строчку.

В начале текущего месяца стало известно о том, что АВТОВАЗ начал выпуск обновлённого Lada Largus. У автомобиля обновлённая внешность, но прежняя «начинка»: он оснащается бензиновым «атмосферником» объёмом 1,6 литра с отдачей либо 87, либо 106 л.с., в комплект предлагается безальтернативная пятиступенчатая «механика».

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