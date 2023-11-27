Lancia Ypsilon нового поколения показался на первых тизерах, премьера — в феврале

Сегодня марка Lancia отмечает 117-летие со дня основания одноимённой компании гонщиком, инженером и предпринимателем Винченцо Лянча. По такому случаю опубликованы первые тизеры хэтчбека Lancia Ypsilon пятого поколения, с ним итальянская марка в следующем году вернётся на большой европейский рынок.

С середины прошлого десятилетия бизнес марки Lancia, ныне принадлежащей корпорации Stellantis, сжался до границ родной Италии и единственной модели — хэтчбека Ypsilon. Нынешнее формально третье поколение Ypsilon выпускается с 2011 года в польском городе Тыхы вместе с соплатформенным бензиновым Fiat 500. Сама Lancia считает нынешний Ypsilon четвёртым по счёту, справедливо указывая на то, что он является идейным наследником Lancia Y10 — хэтчбека, который в середине 80-х годов первым в мире привнёс премиальные стандарты комфорта в городскую малолитражку.

Lancia Y10

В следующем году в истории Lancia начнётся новая глава: марка вернётся на большой европейской с первой за 15 лет новой моделью — хэтчбеком Ypsilon пятого поколения на французской модульной платформе CMP. Премьера нового Ypsilon состоится в феврале в Милане, дебютная версия будет называться Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, её выпустят тиражом 1906 экземпляров в честь года основания Lancia.



Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina будет иметь электрическую силовую установку и роскошную отделку салона от производителя дизайнерской мебели Cassina — именно она показана на тизерах. Круглые элементы интерьера — это столики, какие мы уже видели на представленном в апреле концепте Lancia Pu+Ra HPE, многие элементы его дизайна мы увидим на будущих серийных моделях Lancia. Новый Ypsilon должен привлекать клиентов изысканным итальянским стилем и атмосферой бутика в салоне, так что можно ожидать довольно высокую по сравнению с другими CMP-моделями начальную цену.



В широкой продаже новый Ypsilon появится летом следующего года, помимо электрических версий будут бензиновые с гибридным довеском. Производиться новый Ypsilon будет в Испании на заводе Opel в городе Фигуэлас (провинция Сарагоса) вместе с соплатформенным хэтчбеком Opel Corsa поколения F. В 2025 году у Ypsilon появится спортивная версия HF. Буквы HF расшифровываются как High Fidelity и означают высокую производительность, в прошлом веке Lancia широко использовала их для маркировки своих спортивных моделей, но именно у Ypsilon версии HF прежде не было.

За пределами Италии Lancia откроет 85 шоу-румов, они разместятся преимущественно в крупных городах. В самой Италии дилерская сеть Lancia, наоборот, сократится на 20% до примерно 160 торговых точек, так как марка рассчитывает на рост прямых продаж через интернет.

В 2026 году модельный ряд Lancia пополнит электрический кросс-лифтбек Gamma, в 2028 году — электрический хэтчбек Delta, и в том же 2028 году Lancia планирует полностью переключиться на «электрички», то есть производство «углеводородных» версий Ypsilon будет свёрнуто.

