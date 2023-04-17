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  • Lancia Pu+Ra HPE: купе в стиле спорткара Stratos показало новый стиль марки

Lancia Pu+Ra HPE: купе в стиле спорткара Stratos показало новый стиль марки

17.04.2023 213 0 0

Марка Lancia, принадлежащая корпорации Stellantis, продолжает подготовку к перезапуску и выходу на большой европейский рынок: представлен концепт Pu+Ra HPE, многие черты которого мы увидим в ближайших серийных новинках Lancia.

В ноябре прошлого года Lancia представила новый логотип и скульптуру-манифест Pu+Ra Zero, который теперь превратился в концептуальное электрическое купе Pu+Ra HPE. Формула Pu+Ra расшифровывается Pure + Radical, что переводится на русский как «чистый и радикальный». Аббревиатура HPE позаимствована у разработанного в конце 70-х шутинг-брейка Lancia Beta HPE, где она расшифровывалась как High Performance Estate («высокопроизводительный универсал»), а теперь означает High Performance Electric («высокопроизводительный электромобиль»).

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Дизайн кормы и сферическое остекление Pu+Ra HPE отсылают с легендарному купе Lancia Stratos, но концепт — это не попытка сделать новый спорткар, а комфортный и универсальный электромобиль с довольно большой колёсной базой и просторным салоном. В облике Pu+Ra HPE наглядно продемонстрирован новый язык дизайна Lancia — эклектичное сочетание модерна и классики, острых углов и окружностей, основные формообразующие фигуры — круг и треугольник.

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Салон Pu+Ra HPE разработан с сотрудничестве с производителем дизайнерской мебели Cassina, поэтому неудивительно, что мягкие кресла и небольшие столики между ними словно позаимствованы из гостиной роскошного дома. Отделка на 70% состоит из экологически чистых материалов и вторсырья: например, дверные карты выполнены из композита на основе мраморной пыли и переработанного текстиля, а полосатый «пояс» вокруг задних сидений сделан из деревянной стружки и отходов мебельной фабрики. Нижняя часть салона покрыта экологически чистым нубуком, на пол уложен круглый ковёр из натуральной шерсти с эффектом объёмного рисунка.

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Центр передней панели имеет форму горизонтального диска, один из секторов которого может опускаться вниз и выполняет роль мультимедийного экрана — в него «зашиты» все основные настройки электромобиля. Новый многорежимный дизайнерский интерфес получил название S.A.L.A (Sound Air Light Augmentation), его первым серийным носителем станет хэтчбек Ypsilon следующего поколения — он выйдет на рынок в 2024 году.

О технической начинке Pu+Ra HPE пресс-служба Lancia рассказала очень мало: заявлен запас хода на одной зарядке свыше 700 км, батарею можно будет зарядить чуть более чем за 10 минут (намёк на 800-вольтовую архитектуру), расход энергии составит менее 10 кВт·ч на 100 км. Шины с уникальным боковым рисунком, который является продолжением спиц колёс, для концепта изготовила компания Goodyear.

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Вслед за новым Ypsilon, который будет предложен в виде гибрида и электромобиля, Lancia в 2026 году представит чисто электрический кроссовер Gamma, в 2028 году появится новая Delta — тоже электрическая. В том же 2028 году Lancia полностью переключится на электромобили, то есть «углеводородные» версии Ypsilon исчезнут из продажи.

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Сейчас марка Lancia представлена только в родной Италии, но в 2024 году после дебюта нового Ypsilon она вернётся в большую Европу: уже идёт подготовка новой сети дистрибуции, будут компактные, но изысканные шоу-румы примерно в 60 городах Европы, при этом руководство Stellantis рассчитывает, что примерно половина новых Lancia будет продаваться через интернет.

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