Land Rover Defender 130 получил дефорсированный пятилитровый мотор V8

Британская марка Land Rover начала выпускать свою легендарную модель ещё в 1948 году, причём изначально автомобиль назывался просто Series I, II, III, а в роли приставки выступало указание на размер колёсной базы в дюймах – 88 и 109. Позже, в 1983-м, внедорожники получили имена Land Rover 90, 110 и 130 (здесь индекс тоже варьировался от расстояния между осями), а через семь лет модели дали название Defender. Эпоха «классических» Дефендеров уже завершена: последний экземпляр сошёл с конвейера ещё в начале 2016-го. В итоге узнаваемое имя перешло другой модели бренда: продажи нового внедорожника стартовали в Европе в 2020 году.

На фото: Land Rover Defender 130 V8

Удлинённая версия Land Rover Defender 130 дебютировала в конце мая прошлого года. Стоит отметить, что нынешние индексы уже не имеют отношения к расстоянию между осями. Так, у Defender 130 колёсная база такая же, как у «сто десятого» – 3022 мм (или 119 дюймов), а вот задний свес увеличен на 340 мм. Габаритная длина «сто тридцатого» составляет 5358 мм, причём вместе с запасным колесом, размещённым на багажной двери. Максимальный клиренс такой же – 290 мм, глубина преодолеваемого брода тоже не изменилась – 900 мм.



В Land Rover рассказали о том, что Defender 130 теперь будет доступен мощным компрессорным мотором V8 объёмом 5,0 литра, который ранее предлагался только «коротким» модификациям. Правда, для удлинённого Дефендера разработчики дефорсировали этот двигатель до 500 л.с. и 610 Нм (у вариантов с индексами 90 и 110 его мощность составляет 525 л.с., а максимальный крутящий момент – 625 Нм). На разгон с места до «сотни» Land Rover Defender 130 с 5,0-литровым V8 требуется 5,7 секунды.



На фото: Land Rover Defender 130 Outbound

Ранее в моторную линейку Defender 130 входили только рядные 3,0-литровые двигатели V6 семейства Ingenium: они работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, есть бензиновые варианты P300 и P400 и дизельные D250 и D300. Все версии предлагаются в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода iAWD.



Топовый вариант Land Rover Defender 130 Outbound получил не только мотор V8, но и богатое оснащение. Такая модель получила 20-дюймовые чёрные глянцевые колёсные диски, за доплату доступны 22-дюймовые «катки». Интерьер может быть отделан либо натуральной кожей, либо прочной высококачественной тканью, в оформлении используются элементы из чёрного дерева, бамперы, решётка радиатора, а также боковые воздухозаборники оформили в антрацитовом цвете. Салон рассчитан исключительно на пятерых, водительское кресло с подогревом и вентиляций имеет 14 вариантов позиций, внедорожник получил четырёхзонный климат-контроль и акустическую систему Meridian.



Напомним, у «обычного» Defender 130 базовая посадочная формула – 2+3+3, он рассчитан на восьмерых седоков, правда, при заказе можно отказаться от третьего ряда сидений. В стандартное оснащение входят подогрев задних сидений, разъёмы USB-C для подзарядки гаджетов, а также дополнительная секция панорамной крыши.



На домашнем рынке, в Великобритании, цена новой версии удлинённого внедорожника стартует с отметки 116 845 фунтов стерлингов. Ожидается, что первые покупатели Land Rover Defender 130 с V8 получат свои машины в течение ближайших месяцев.

