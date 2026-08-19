Land Rover готовит экстремальный Defender Dakar с 635-сильным V8 и «режимом полёта»

В начале 2027 года в продажу поступит адаптированный к дорогам общего пользования Defender Dakar, сделанный на базе гоночного Defender Dakar D7X-R — победителя ралли Дакар 2026 в классе Stock. Главными особенностями Defender Dakar будут самый мощный в гамме бензиновый двигатель V8 и «бронебойная» подвеска.

Гоночный Defender Dakar D7X-R был представлен в прошлом году, а в этом году началась его карьера в Чемпионате мира по ралли-рейдам W2RC, наиболее престижным этапом которого является ралли Дакар. Defender Dakar D7X-R триумфально завершил это ралли, заняв на финише первое, второе и четвёртое места в классе Stock. Конкурентов в классе Stock, правда, было немного — только Toyota Land Cruiser GR Sport и Nissan Patrol. После Дакара Defender Dakar D7X-R победил на этапах в Португалии и Аргентине. Впереди (осенью) — этапы в Марокко и ОАЭ, где команда Defender Rally, вероятно, также покажет себя в лучшем виде и завершит чемпионат W2RC на первом месте в классе Stock.

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Класс Stock означает, что Defender Dakar D7X-R имеет серийный кузов (нельзя менять силовую структуру) и серийный силовой агрегат — даже собирают раллийную машину на конвейере завода JLR в словацком городе Нитра вместе с «гражданскими» версиями Defender.

Defender Dakar D7X-R

За основу Defender Dakar D7X-R взята серийная топ-версия Octa с 4,4-литровым бензиновым битурбомотором V8 производства BMW, но в рамках регламента класса Stock была модифицирована подвеска (увеличен дорожный просвет, расширена колея, установлены энергоёмкие амортизационные стойки Bilstein), доработан кузов (усиленные пороги, дополнительная защита днища, новые расширители колёсных арок, углепластиковый капот, «люстра» на крыше и проч.), улучшена система охлаждения двигателя и модифицирован салон в соответствии с гоночными требованиями.

Defender Dakar D7X-R

Успех Defender Dakar D7X-R в гонках компания JLR решила монетизировать с помощью серийной версии этой машины, адаптированной для дорог общего пользования. На прошлой неделе был анонсирован Defender Dakar, который займёт в семействе Defender место на ступеньку выше нынешней топ-версии Octa. От раллийной машины в Defender Dakar останутся модифицированный кузов, усиленная подвеска Bilstein, 35-дюймовые «зубастые» шины и 635-сильный V8. На Defender Octa мощность этого же двигателя была недавно снижена до 537 л.с. из-за введения экологических норм Euro 7, но Defender Dakar будет сертифицирован по процедуре IVA (Individual Vehicle Approval), поэтому ему можно оставить более мощный двигатель с улучшенной системой охлаждения от Defender Dakar D7X-R.

Defender Dakar

На Defender Dakar можно будет «дубасить» по песчаным дюнам и буеракам так же, как на гоночном Defender Dakar D7X-R. В числе ездовых режимов будут Dunes (песок), Gravel (гравий) и некий революционный Flight Mode (режим полёта) для преодоления естественных трамплинов ландшафта.

Defender Dakar

Салон Defender Dakar пока не раскрыт: известно только, что в нём будут только четыре места и багажник с креплениями для запасного колеса и воздушного компрессора. На 550-литровый бензобак, как у гоночной версии, рассчитывать не стоит.

Defender Dakar

Тираж Defender Dakar будет ограниченным, премьера состоится накануне ралли Дакар 2027, намеченного на 1-15 января. Цена пока не объявлена, но ясно, что она будет самой высокой в гамме Defender. В Германии Defender Octa сейчас стоит от 181 400 евро.