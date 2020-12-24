Lazzarini One: 1800-сильное купе с эпатажным дизайном за 2,55 млн евро

Итальянец Пьерпаоло Лазарини, основатель студии Lazzarini Design, по уровню эксцентричности своих творений не уступает легендарному Луиджи Колани, покинувшему наш грешный мир в прошлом году. Купе Lazzarini One — одна из нескольких его разработок в автомобильной сфере, которая, возможно, когда-нибудь станет серийной.

Пьерпаоло Лазарини ещё молод (родился в 1982 году) и очень плодовит. Прежде он работал в автоиндустрии, а сейчас трудится как независимый дизайнер в собственной студии в Риме и занимается самыми разнообразными проектами — яхтами, плавучими домами, гаджетами, летательными аппаратами, но и про машины не забывает. Разработки Лазарини в области транспорта, как правило, напоминают НЛО, однако Lazzarini One несколько из другой оперы — фантастических сказок с элементами ретро, типа фильмов и комиксов про Бэтмена.

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«Человек — летучая мышь» определённо проникся бы Lazzarini One, если бы существовал в реальности, но поклонники у него вполне реальные и порой весьма состоятельные, их может пленить эстетика Lazzarini One и они захотят иметь такую машину. Пьерпаоло Лазарини готов реализовать их мечту за 2,55 млн евро, но пока неизвестно, нашлись ли желающие. Статус большинства проектов Лазарини не определён, и это тоже роднит его с Луиджи Колани, который очень хотел, чтобы его фантастические на вид машины стали серийными, но почти все они так и остались опытными образцами или макетами.



Lazzarini One, судя по всему, пока и вовсе существует лишь в виде виртуального прототипа, пусть и детально проработанного. Кузов длиной 6260 мм изготовлен из углепластика и вмещает четырёх человек. Чтобы попасть в салон, нужно не только открыть широченные двери, но и поднять вверх огромный стеклянный колпак.



Длинный капот скрывает ДВС мощностью 600 л.с. (кто поставщик, не сообщается), который работает в содружестве с четырьмя электромоторами Bosch (по одному на каждое колесо) совокупной мощностью 1200 л.с. Итого в распоряжении Lazzarini One целых 1800 л.с. Нужно ли эту гибридную машину заряжать от внешнего источника, разработчик не сообщает.



Некоторые из других работ студии Lazzarini Design. 1 / 9 Некоторые из других работ студии Lazzarini Design. 2 / 9 Некоторые из других работ студии Lazzarini Design. 3 / 9 Некоторые из других работ студии Lazzarini Design. 4 / 9 Некоторые из других работ студии Lazzarini Design. 5 / 9 Некоторые из других работ студии Lazzarini Design. 6 / 9 Некоторые из других работ студии Lazzarini Design. 7 / 9 Некоторые из других работ студии Lazzarini Design. 8 / 9 Некоторые из других работ студии Lazzarini Design. 9 / 9

Понятно, что Lazzarini One, скорее всего, так и останется виртуальным прототипом, но мы будем следить за творчеством Пьерпаоло Лазарини — очень уж оригинальные у него идеи, некоторые из которых, возможно, опережают своё время и найдут применение в будущем.

