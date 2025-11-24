Leapmotor подготовил новый кроссовер: другое имя, меньше, чем B10, запас хода – до 500 км

В Китае паркетник будет продаваться под ранее анонсированным индексом – A10, а на других рынках – B03X.

Мультибрендовый автогигант Stellantis и компания Leapmotor официально объявили о долгосрочном сотрудничестве осенью 2023 года. Результатом стало создание совместного предприятия Leapmotor International, в его задачи входит организация продаж китайских электромобилей за пределами КНР. Ранее поднебесная марка анонсировала новый кроссовер, его официальный дебют состоялся в рамках открывшегося в конце прошлой недели автосалона в Гуанчжоу.

На фото: Leapmotor A10 / B03X

Компания рассекретила внешность нового паркетника на прошлой неделе, изначально предполагалось, что модель будет повсеместно представлена под индексом A10. Как оказалось, его решили оставить только для Китая, а на других рынках этот кроссовер будет продаваться под названием Leapmotor B03X.

Как и ожидалось, в иерархии марки новинка оказалась на ступень ниже представленного минувшей весной Leapmotor B10. Так, габаритная длина кроссовера A10 / B03X превышает 4200 мм (для сравнения, у «старшего брата» – 4515 мм), ширина – 1800 мм (1885 мм), высота – 1600 мм (1655 мм), а расстояние между осями составляет более 2600 мм (против 2735 мм у B10).

Leapmotor A10 / B03X имеет традиционный кузов, обтекаемые формы, довольно крупную головную оптику, трапециевидный центральный воздухозаборник в нижней части переднего бампера и пару боковых вертикальных воздуховодов. Ещё модель получила обвес из чёрного пластика по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, 18-дюймовые колёсные диски, лидар, интегрированный в крышу, утопленные дверные ручки, обычные наружные зеркала, спойлер в верхней части багажной двери и фонари с забавным световым рисунком.

Интерьер новинки марка пока по-прежнему держит в секрете. О «начинке» Leapmotor A10 / B03X доступна лишь минимальная официальная информация. В основе паркетника лежит новая платформа global A. Данных о количестве и мощности электромоторов пока нет, также как и о ёмкости литий-железо-фосфатной тяговой батареи. Однако в компании рассказали о том, что запас хода на одной зарядке составляет до 500 км (при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC). Ранее европейские профильные СМИ предполагали, что у этой модели будет в том числе гибридная версия.

Ещё в компании рассказали о том, что новый компактный кроссовер Leapmotor снабдили расширенным комплексом водительских помощников, информационно-развлекательной системой с искусственным интеллектом и функцией полного обновления ПО «по воздуху» на протяжении всего жизненного цикла SUV.

Ожидается, что на домашний рынок Leapmotor A10, скорее всего, выйдет в начале следующего года. А в Европе паркетник с индексом B03X, вероятно, может появиться либо в конце 2026-го, либо в начале 2027 года. Цены новинки станут известны позже.