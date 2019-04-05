Легенда продаёт легенду: «Мистер Бин» выставил на аукцион свой Mercedes-Benz 500 E

Знаменитый британский актёр Роуэн Аткинсон очень любит автомобили и меняет их как перчатки. 25 мая на торгах Classic Car Auctions продадут его Mercedes-Benz 500 E с пробегом более 310 тысяч километров.

310 тысяч! Невероятный по современным меркам пробег, ведь современный расчётный ресурс мерседесовских двигателей для легковых автомобилей составляет всего 250 тысяч км. Но в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века марка Mercedes-Benz всё ещё считалась оплотом надёжности и долговечности, автомобилисты со стажем с ностальгией вспоминают о двигателях-миллионниках. Е-класс в кузове W124 в плане долговечности был настоящим техническим шедевром, в России его обожали, многие машины живы до сих пор и ездят по нашим дорогам. В Европе условия эксплуатации получше, а потому Mercedes-Benz 500 E Роуэна Аткинсона с пробегом 193 000 миль (310 603 км) выглядит как новый, хотя на деле его техническое состояние по всем позициям оценивается как удовлетворительное, то есть на «троечку».

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Актёр приобрёл этот автомобиль в 1991 году новым, ездил на нём четыре года, а затем продал. Спустя 23 года Аткинсон решил вспомнить молодость, разыскал тот самый 500 E и выкупил его обратно. Теперь продаёт опять – накатался. Реализовывать машину будет контора Classic Car Auctions, торги пройдут 25 мая в Уорикширском выставочном центре, что находится неподалёку от курортного города Ройал-Лимингтон-Спа. Особенность данного экземпляра состоит в том, что это один из 29 официально проданных в Великобритании леворульных Мерседесов 500 E, который к тому же имеет редкий комбинированный кожаный салон с клетчатыми тканевыми вставками.

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Любопытно, что в 2015 году Аткинсон приобрёл с рук ещё один такой же Mercedes-Benz 500 E, но выпущенный в 1993 году. На этой машине он ездил до февраля 2018-го, когда продал ей на аукционе Race Retro Classic Car Sale за скромные 71 300 фунтов стерлингов (6,1 млн рублей по текущему курсу), пробег на тот момент составлял 80 500 км. Заметим, что модификация 500 E сама по себе является раритетом, владеть ею мечтают многие коллекционеры. Автомобиль был разработан специалистами Mercedes-Benz совместно с коллегами из Porsche и собирался на заводе Porsche в Цуффенхаузене. Спортседан, который называли «волком в овечьей шкуре», оснащён атмосферным 5,0-литровым V8 мощностью 326 л.с. и может разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с – в начале 90-х это был один самых быстрых четырёхместных автомобилей в мире. Максимальная скорость – 260 км/ч.

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Кстати, тогда же в феврале 2018-го Роуэн Аткинсон пустил с молотка ещё один принадлежащий ему легендарный автомобиль: Lancia Thema 8.32, выпущенный в 1989 году и оснащённый 2,9-литровым мотором V8 от Ferrari 328 (его дефорсировали до 215 л.с., чтобы управлять переднеприводным седаном было комфортнее). Эта машина была продана всего за 29 813 фунтов стерлингов (2,5 млн рублей), так как её истинный пробег установить невозможно – актёр купил «итальянку» с рук и ездил на ней семь лет.