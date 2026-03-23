Легендарное немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer закрывается и продаёт своё имя

Компания Kohl Group, владеющая ателье AC Schnitzer, объявила о его закрытии в конце 2026 года из-за бюрократических барьеров, финансовых трудностей и изменившейся ситуации на рынке. Имя AC Schnitzer, впрочем, может продолжить жизнь у другого владельца.

Ателье AC Schnitzer было основано в 1987 году как совместный проект автодилерской сети Kohl и гоночной команды Schnitzer Motorsport. Тюнинг дорожных автомобилей в то время был очень перспективным направлением бизнеса, у Schnitzer Motorsport уже имелся богатый опыт доработки автомобилей BMW, а у Kohl — сеть автосалонов, через которые можно было реализовывать тюнинг-комплекты. Марки BMW и Mini были основой бизнеса AC Schnitzer все эти годы, в 2000-е и 2010-е годы доработанные AC Schnitzer автомобили BMW установили серию рекордов на Северной петле Нюрбургринга.

Закат AC Schnitzer начался с пандемией COVID-19, в 2021 году компания завязала с автоспортом и рекордами, ярких проектов после ковида не было, а теперь случился закономерный итог — принято решение о закрытии. В лаконичном пресс-релизе по этому грустному поводу сказано, что главная причина закрытия — немецкая бюрократия, которая очень долго выдаёт разрешения на вывод новых деталей на рынок. Приведена цитата Райнера Фогеля, управляющего директора AC Schnitzer: «Мы начинаем продавать свои комплекты на новые модели на восемь-девять месяцев позже, чем заграничные конкуренты, — этот факт говорит сам за себя».

Названы и другие причины закрытия направления тюнинга: тарифы на импорт в США (эта страна является ключевым рынком для AC Schnitzer за пределами Европы), удорожание сырья и комплектующих и постепенное замещение автомобилей с ДВС электромобилями, с которыми тюнерам делать, по сути, нечего. Ещё одна немаловажная причина — слабый интерес молодёжи к тюнингу автомобилей, и это правда — зумерам вообще машины, по большому счёту, до лампочки, их увлекают другие вещи.

Kohl Group подчёркивает, что открыта для переговоров о покупке бренда AC Schnitzer — это вопрос цены и желания. Внутри Kohl Group ателье AC Schnitzer будет работать до конца текущего года, а дальше будет выполнять все стандартные гарантийные обязательства на проданные детали.

Шансы на то, что AC Schnitzer обретёт нового владельца, на наш взгляд, довольно высоки — имя известное, на нём вполне можно сделать хороший бизнес за пределами Германии. Шансов же на то, что власти Германии решат как-то облегчить жизнь своим автомобильным компаниям, наоборот, практически нет.