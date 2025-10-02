Легендарный Lotus Esprit вернётся на рынок в виде карбонового рестомода от Encor

Ещё одна европейская автолегенда 1970-х — 1990-х снова появится в продаже в виде мелкосерийного рестомода от молодой британской компании Encor, в которой собрались выходцы из компаний Aston Martin, Koenigsegg, Lotus, Pagani и Porsche. Премьера обновлённого суперкара, известного на данный момент как Encor Series 1, состоится уже в ноябре.

Lotus Esprit — суперкар-долгожитель, он выпускался в период с 1976 по 2004 год, стальную хребтовую раму для него проектировал ещё сам основатель компании Lotus Колин Чепмен, а дизайн разработал знаменитый итальянский маэстро Джорджетто Джуджаро. Первые двадцать лет производства Esprit оснащался 4-цилиндровыми двигателями объёмом 2,0 либо 2,2 л, и только в 1996 году получил долгожданный V8 объёмом 3,5 л, позволивший Эсприту стать полноправным членом лиги суперкаров.

Lotus Esprit Turbo из фильма «Только для твоих глаз», на котором Джеймс Бонд в исполнении Роджера Мура ездил на горнолыжный курорт в Альпы

За свою долгую карьеру Lotus Esprit успел сняться более чем в десяти кинофильмах, наиболее известные из которых — две части Бондиады (серия фильмов о Джеймсе Бонде — вымышленном агенте британской разведки) с Роджером Муром в главной роли и «Основной инстинкт» с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун. Но автомобильные коллекционеры любят и ценят Esprit не столько за его роли в кино, сколько за эстетику 1970-х, которую он бережно пронёс через три десятилетия.

Оригинальный Lotus Esprit Series 1 1 / 2 Оригинальный Lotus Esprit Series 1 2 / 2

С учётом того, что рестомодинг в Европе сейчас набирает обороты, повторный выход Lotus Esprit на рынок был лишь вопросом времени — о нём сегодня объявила компания Encor, основанная предпринимателем Саймоном Лейном, сумевшим набрать в свою команду опытных специалистов из Aston Martin, Koenigsegg, Lotus, Pagani и Porsche. Дебютной моделью будет рестомод Encor Series 1 на базе Lotus Esprit V8, то есть в работу пойдут поздние версии оригинального суперкара, но название рестомода отсылает как раз к ранним, 4-цилиндровым Lotus Esprit Series 1, что выпускались в 1976-1978 годах.

Оригинальный Lotus Esprit Series 1

От донорского Lotus Esprit V8 останутся рама, двигатель, механическая коробка передач и VIN-номер, а всё остальное будет новое, включая полностью переработанную подвеску, мощные тормоза и современные шины. 3,5-литровый битурбомотор V8, в стоке выдававший не более 355 л.с., тоже будет комплексно доработан, его производительность выйдет на совершенно новый уровень.

Encor Series 1

Кузов оригинального Lotus Esprit, образно говоря, представляет собой большую стеклопластиковую «мыльницу» с горизонтальной линией разъёма на уровне поясной линии, а у рестомода кузов будет углепластиковый, с куда более точной геометрией и без лишних элементов, портящих созданный Джуджаро клиновидный образ: судя по тизерам, разработчики избавились от горизонтальной линии разъёма и наружных дверных ручек, которые Esprit Series 1 позаимствовал у недорого седана Morris Marina. Подъёмные фары останутся, но их высота уменьшится.

Оригинальный Lotus Esprit Series 1

Качество изготовления салона Lotus Esprit во все годы производства было весьма посредственным. Компания Encor обещает это исправить, но сохранит дух оригинального спорткара. Новая отделка будет выполнена из кожи, алькантары и полированного алюминия, будут установлены современная система микроклимата, современная мультимедийная система и скрытые камеры кругового обзора.

Заявленный тираж Encor Series 1 — 50 экземпляров, цена — от 430 000 фунтов стерлингов без учёта налогов, опций и стоимости донорского автомобиля. Хорошо сохранившиеся экземпляры Lotus Esprit V8 стоят на вторичном рынке более 100 000 фунтов стерлингов.

