Легендарный Lotus Esprit вернётся на рынок в виде карбонового рестомода от Encor

02.10.2025 121 0 1

Ещё одна европейская автолегенда 1970-х — 1990-х снова появится в продаже в виде мелкосерийного рестомода от молодой британской компании Encor, в которой собрались выходцы из компаний Aston Martin, Koenigsegg, Lotus, Pagani и Porsche. Премьера обновлённого суперкара, известного на данный момент как Encor Series 1, состоится уже в ноябре.

Lotus Esprit — суперкар-долгожитель, он выпускался в период с 1976 по 2004 год, стальную хребтовую раму для него проектировал ещё сам основатель компании Lotus Колин Чепмен, а дизайн разработал знаменитый итальянский маэстро Джорджетто Джуджаро. Первые двадцать лет производства Esprit оснащался 4-цилиндровыми двигателями объёмом 2,0 либо 2,2 л, и только в 1996 году получил долгожданный V8 объёмом 3,5 л, позволивший Эсприту стать полноправным членом лиги суперкаров.

Lotus Esprit Turbo из фильма «Только для твоих глаз», на котором Джеймс Бонд в исполнении Роджера Мура ездил на горнолыжный курорт в Альпы

За свою долгую карьеру Lotus Esprit успел сняться более чем в десяти кинофильмах, наиболее известные из которых — две части Бондиады (серия фильмов о Джеймсе Бонде — вымышленном агенте британской разведки) с Роджером Муром в главной роли и «Основной инстинкт» с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун. Но автомобильные коллекционеры любят и ценят Esprit не столько за его роли в кино, сколько за эстетику 1970-х, которую он бережно пронёс через три десятилетия.

Оригинальный Lotus Esprit Series 1
Оригинальный Lotus Esprit Series 1
С учётом того, что рестомодинг в Европе сейчас набирает обороты, повторный выход Lotus Esprit на рынок был лишь вопросом времени — о нём сегодня объявила компания Encor, основанная предпринимателем Саймоном Лейном, сумевшим набрать в свою команду опытных специалистов из Aston Martin, Koenigsegg, Lotus, Pagani и Porsche. Дебютной моделью будет рестомод Encor Series 1 на базе Lotus Esprit V8, то есть в работу пойдут поздние версии оригинального суперкара, но название рестомода отсылает как раз к ранним, 4-цилиндровым Lotus Esprit Series 1, что выпускались в 1976-1978 годах.

От донорского Lotus Esprit V8 останутся рама, двигатель, механическая коробка передач и VIN-номер, а всё остальное будет новое, включая полностью переработанную подвеску, мощные тормоза и современные шины. 3,5-литровый битурбомотор V8, в стоке выдававший не более 355 л.с., тоже будет комплексно доработан, его производительность выйдет на совершенно новый уровень.

Encor Series 1

Кузов оригинального Lotus Esprit, образно говоря, представляет собой большую стеклопластиковую «мыльницу» с горизонтальной линией разъёма на уровне поясной линии, а у рестомода кузов будет углепластиковый, с куда более точной геометрией и без лишних элементов, портящих созданный Джуджаро клиновидный образ: судя по тизерам, разработчики избавились от горизонтальной линии разъёма и наружных дверных ручек, которые Esprit Series 1 позаимствовал у недорого седана Morris Marina. Подъёмные фары останутся, но их высота уменьшится.

Качество изготовления салона Lotus Esprit во все годы производства было весьма посредственным. Компания Encor обещает это исправить, но сохранит дух оригинального спорткара. Новая отделка будет выполнена из кожи, алькантары и полированного алюминия, будут установлены современная система микроклимата, современная мультимедийная система и скрытые камеры кругового обзора.

Заявленный тираж Encor Series 1 — 50 экземпляров, цена — от 430 000 фунтов стерлингов без учёта налогов, опций и стоимости донорского автомобиля. Хорошо сохранившиеся экземпляры Lotus Esprit V8 стоят на вторичном рынке более 100 000 фунтов стерлингов.

Новые комментарии
