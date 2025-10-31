Новинки ×
Лёгкий как пёрышко спорткар Longbow показался живьём: масса 895 кг и 3,5 с до «сотни»

31.10.2025

Британский электромобильный стартап Longbow представил действующий прототип своей дебютной модели — двухместный Speedster с минимально возможным весом, великолепной динамикой и при этом с достаточно солидным запасом хода на одной зарядке.

Масса 895 кг — недостижимая мечта для подавляющего большинства современных бензиновых спорткаров, а столь лёгкий полноценный электромобиль (не квардрицикл) сложно себе даже представить. Тем не менее именно такого сорта машины хотят выпускать основатели стартапа Longbow, имеющие за плечами опыт работы в компаниях Tesla, Lucid Motors, Polestar и BYD. Впервые Longbow публично заявила о себе в марте этого года, и вот уже готов прототип первой модели, он должен показать клиентам, что девиз компании Speed of Lightness (можно перевести как «скорость лёгкости») справедлив не только для её машин, но и для процесса разработки.

Дебютной моделью Longbow будет двухместный электрический Speedster (родстер без ветрового стекла), в основе которого лежит спроектированная с нуля алюминиевая пространственная рама с вмонтированными в пол модулями тяговой батареи. Общая ёмкость батареи не разглашается, известно только, что на одной зарядке Speedster сможет проехать порядка 440 км по циклу WLTP. Подробностей о силовой установке тоже пока нет, но обещан разгон до 100 км/ч за 3,5 с. Британский журнал Autocar уточняет, что ёмкость батареи составит 52 кВт·ч, а мощность единственного электромотора на задней оси — не менее 200 кВт (272 л.с.).

Дизайн Longbow Speedster вдохновлён культовыми спорткарами Lotus Elise и Jaguar E-Type, но при этом в нём ни намёка на ретро, образ получился вполне современный. Дизайн интерьера пока не раскрыт. Из-за беспрецедентно низкого веса Longbow называет свой Speedster первым в мире электромобилем класса FEV, что расшифровывается как Featherweight Electric Vehicle и переводится на русский как «лёгкий как пёрышко электромобиль».

Производство и поставки Longbow Speedster начнутся в следующем году, тираж дебютной модели составит 150 экземпляров, и все они уже якобы зарезервированы. Цена — от 84 995 фунтов стерлингов, включая налоги. После завершения выпуска Speedster компания Longbow переключится на соплатформенную модель Roadster, которая на самом деле является не родстером в классическом понимании этого слова, а купе.


Longbow Roadster будет весить 995 кг и стоить от 64 995 фунтов стерлингов. Лишний центнер слегка ухудшил разгонную динамику: до 100 км/ч купе сможет разогнаться за 3,6 с, а вот запас хода на одной зарядке у спорткара с крышей повыше — 450 км. Забронировать свой экземпляр Longbow Roadster можно на сайте компании, причём можно выбрать версию как с правым, так и с левым рулём.

