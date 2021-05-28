Летающий автобус Kelekona: 40 пассажиров, 1 пилот и свыше 500 км/ч без крыльев!

В США появился аэромобильный стартап, радикально отличающийся от других. Kelekona хочет перевозить на электротяге до 4,5 т грузов с огромной для этого типа силовой установки скоростью и без крыльев. Фантастика?

Идея дешёвых и безопасных перелётов на электротяге сегодня захватила умы многих учёных и предпринимателей: они полагают, что в будущем такие летающие машины смогут заменить традиционные наземные такси, экономить людям время и уберечь природу из загрязнений, создаваемых традиционными самолётами и вертолётами.

Подавляющее большинство проектов на эту тему — это лёгкие и сравнительно тихоходные летательные аппараты с вертикальным взлётом. Вариантов конструкций масса, но все они ограничены существующими технологиями — на батарейке далеко не улетишь и много в воздух не поднимешь. Известные проекты аэротакси вмещают до 4 человек, в редких случаях, таких как доработанная летающая машина германского стартапа Lilium, могут взять на борт до 7 человек, а молодая компания Kelekona из Нью-Йорка предлагает поднять в воздух сразу 40 пассажиров либо 4,5 т груза и отвезти их на расстояние 330 миль (531 км) всего за час. То есть крейсерская скорость будет 531 км/ч или даже выше с учётом времени на разгон и манёвры.



Судя по одному их промо-роликов на Ютуб-канале Kelekona, в стартапе задействованы выпускники ведущих технологических вузов мира, ранее работавшие в компаниях Ford, GM, Tesla, Hyperloop, Delphi и даже в NASA – ну то есть точно не оторванные от реальности люди, насмотревшиеся фантастических мультиков.

Корпус Kelekona выполнен из композитного материала и алюминия, по форме он напоминает сплюснутую каплю. По условным углам этой капли установлены четыре подвижных модуля силовой установки. Каждый состоит из двух сдвоенных роторных движителей и может поворачиваться вокруг оси крепления, то есть менять вектор тяги.



Пока непонятно, за счёт чего машина будет держаться в воздухе, когда роторы установлены перпендикулярно земле и обеспечивают крейсерскую скорость. Например, близкий по вместимости (рассчитан на 50 человек) проект британской компании GKN Aerospace всё-таки предусматривает сдвоенные крылья с довольно большим размахом, а Kelekona обходится без них. Взлететь Kelekona может с вертолётной площадки на крыше дома, то есть никаких специальных терминалов и аэропортов ей не нужно.



Энергию Kelekona берёт из быстросъёмной АКБ, расположенной в днище корпуса, то есть времени на зарядку тратить не нужно — прилетел, подцепил новую батарею и полетел дальше. Страшно представить себе массу, ёмкость и цену этих батарей.



В общем, пока что Kelekona выглядит ещё более нереальной, чем нашумевший «летающий батон» Flyter воронежского стартапа Scienex. Когда и где можно будет полетать на Kelekona, его разработчики не говорят. Вряд ли они сейчас сами знают ответ на этот вопрос.

