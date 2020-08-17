Летние цены на авто с пробегом замерли

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Средняя рыночная цена на самые популярные автомобили с пробегом по итогам июля составила 723 тыс. руб., что всего на 2 тыс. рублей меньше, чем месяцем ранее. Это следует из очередного ежемесячного отчета аналитиков розничной сети автомобилей с пробегом Automama.

«Наступление лета и ослабление режима самоизоляции должны были подстегнуть скачок цен. Однако этого не произошло, цены в Топ 20 автомобилей с пробегом практически замерли с начала года – за семь месяцев 2020 года они выросли всего на 0,8%, а в июле мы зафиксировали минимальную положительную динамику относительно июньских цен.

В связи со снижением доходов люди выжидают с приобретением автомобиля на вторичном рынке, также на сдерживание продаж влияет острожное поведение банков, которые стали гораздо реже одобрять кредит на покупку машин с пробегом», – говорит Михаил Ерцев, операционный директор Automama.

Также Automama проанализировала изменение цен на популярные авто с пробегом в зависимости от страны происхождения бренда. Согласно ему в июле стабильность в цене показали французские и японские подержанные машины. Больше всего подорожали представители китайского автопрома (на 3%), что связано с растущим авторитетом авто из КНР. А максимально подешевели автомобили отечественных брендов (на 6%), марки из США (5,9%), Италии (5,7%, см. график 1).

График 1. Изменение цены по стране бренда на рынке авто с пробегом

Интересные показатели дал рейтинг типов привода в регионах. Например, на Камчатке 87,8% автомобилей – полноприводные. Ненамного меньше доля полноприводных автомобилей в Сахалинской области. Здесь доля автомобилей 4х4 составляет 84,6%, что связанно с эксплуатацией автомобилей в условиях суровой зимы и некачественных дорог – местным жителям особенно необходимы проходимые машины. Это подтверждает также рейтинг по типу кузова: именно на Камчатке самая большая доля внедорожников (см. график 2).



График 2. Доля полноприводных моделей на рынке авто с пробегом



Исследование регионов по типу топлива показало, что дизельные автомобили пользуются популярностью в Калининградской области, а электрокары очень популярны в Приморском крае. И это легко объяснимо – в самом западном регионе России из-за географической близости и преференций в растаможке автопарк схож с общеевропейским, где высока популярность дизельных машин (см. график 3). А победа Приморского края в рейтинге автомобилей с электрическими двигателями объясняется тем, что в регионе любят японских производителей, а большинство электрических автомобилей в России именно из этой страны.



График 3. Доля моделей с дизельными двигателями на рынке авто с пробегом



Полный вариант исследования Automama доступен на сайте в разделе «Аналитические отчеты».

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