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Лето близко: проезд по платным дорогам в сторону Сочи может стать дешевле

23.05.2022 28 0 0

О том, чтобы снизить тарифы для некоторых пользователей платных трасс, задумались в Госдуме РФ. С соответствующим предложением депутаты могут обратиться к кабмину.

 

Платные дороги в РФ находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Их список в дальнейшем должна пополнить автомагистраль М-12 – своё официальное название она получит позже. Сейчас строительство трассы продолжается, она свяжет между собой Москву, Нижний Новгород, Казань и пройдёт через многие другие города. Напомним, за проезд по ныне открытым дорогам с водителей взимается плата, при этом для сбора денег используются либо пункты со шлагбаумами, либо специальные рамки (речь идёт о системе free flow «свободный поток», которая работает на ЦКАД).

Лето начнётся уже на следующей неделе, официально очередной «дачно-отпускной» сезон стартовал 1 мая. Многие жители РФ в скором времени направятся в сторону курортов черноморского побережья, часть из них предпочтёт путешествие на личном или арендованном автомобиле (кстати, их доля, вероятно, вынуждено увеличится, ведь запрет на полёты в некоторые города на юго-западе страны по-прежнему сохраняется). Для поездки в Сочи и другие места Краснодарского края водители используют платную трассу «М-4» Дон.

Проезд по платным участкам федеральной автодороги М-4 может подешеветь: над введением соответствующих изменений задумались в Госдуме РФ, пункт об этом есть в проекте постановления думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Согласно документу, поправки коснутся тех, кто едет «на личном автомобильном транспорте по платным автомобильным дорогам и автомобильным дорогам, содержащим платные участки, ведущим в Краснодарский край и Республику Крым». Депутаты намерены обратиться с предложением снижения стоимости проезда для водителей к правительству РФ.

Помимо этого, проект содержит ещё одно важное предложение: депутаты предлагают ввести мораторий на ремонт дорог в туристический сезон. По их мнению, это позволит снизить количество пробок и заторов в пути. Напомним, в РФ состоянием дорог сейчас занимаются в течение всего года, однако основной строительно-ремонтный сезон всё-таки приходится на теплую половину года. Кроме того, своевременный ремонт обеспечивает водителям безопасность; если говорить о капитальном ремонте – такие масштабные проекты могут затягиваться на значительное время.

О повышении цен на проезд по платным дорогам в РФ стало известно в конце февраля. Тогда в Автодоре пояснили, что тарифы решено переписать в связи с ежегодной индексацией – на уровень инфляции прошлого года. В итоге цена за проезд по платным участкам автодороги «Дон» от Москвы до Краснодара выросла на 6,0-6,9%: для владельцев легкового транспорта стоимость использования 915 километров трассы М-4 стала больше на 145-160 рублей.

Ранее в текущем году Счётная палата опубликовала отчёт, составленный по итогам проверки деятельности госкомпании в период с 2015-го по 2020 год: было обнаружено несколько проблем. Согласно документу, одним из главных недочётов платных дорог в России остаётся нехватка освещения. Кроме того, на таких трассах зафиксировано недостаточное количества автозаправок, СТО и зарядных станций для электромобилей.

Россия авто и общество дороги

 

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