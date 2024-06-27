Lexus ES освежили к новому модельному году, вернув спецверсию Black Line

Посвежевший седан японской марки поступит в продажу на американском рынке этим летом. Цена автомобиля из лимитированной серии равна 53 615 долларов.

Компания Lexus выпускает четырёхдверку ES актуального поколения с 2018 года, а рестайлинг эта модель пережила в 2021-м. Одним из главных рынков для этого седана являются Штаты, хотя продажи здесь снижаются в течение последних нескольких лет. По данным сайта Goodcarbadcar.net, за прошлый год Lexus ES разошёлся в США тиражом в 39 117 экземпляров, что на 5,7% меньше, чем в 2022-м.

На фото: спецверсия Lexus ES Black Line

Теперь в американском офисе рассказали о том, что модель, предназначенная для местного рынка, получила обновки, приуроченные к 2025 модельному году. Главным изменением стало возвращение в линейку так называемой «чёрной» спецверсии – Black Line Special Edition. В её основу легла «горячая» версия Lexus ES 350 F Sport Handling.



На фото: спецверсия Lexus ES Black Line

В списке отличий спецверсии ожидаемо числятся чёрные глянцевые декоративные элементы, такие как корпуса наружных зеркал, задний спойлер, а также горизонтальные вставки в нижней части боковин. В салоне Lexus ES в версии Black Line предусмотрена особая подсветка, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, ещё в списке оборудования числится дисплей панорамного обзора.



На фото: салон Lexus ES 350 1 / 3 На фото: салон Lexus ES 350 2 / 3 На фото: салон Lexus ES 350 3 / 3

Тираж спецверсии Black Line Special Edition составит 1 тыс. экземпляров. Известно, что доплата за автомобиль из лимитированной серии составит 3965 долларов. То есть покупка такого особого исполнения Lexus ES на американском рынке обойдётся в 53 615 долларов (эквивалентно примерно 4,56 млн рублей по текущему курсу).



На фото: Lexus ES 350

Иных изменений у Lexus ES 2025 модельного года не наблюдается. Для поклонников модели плюс в том, что цены остались прежними. Так, стартовая стоимость посвежевшего седана в Штатах стартует с отметки в 43 190 долларов (около 3,67 млн рублей): столько просят за варианты ES 350 Base, а также ES 250 AWD. Покупка самого доступного гибрида ES 300h обойдётся в 44 590 долларов (примерно 3,79 млн рублей).



На фото: Lexus ES 350

Напомним, базовая версия оснащается четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2,5 литра, его отдача составляет 206 л.с., а максимальный крутящий момент – 249 Нм. У варианта с индексом 350 под капотом располагается 306-сильный мотор V6 объёмом 3,5 литра (362 Нм). В основе гибридной установки находится бензиновый 2,5-литровый двигатель, работающий в тандеме с электродвигателем и электромеханическим вариатором; совокупная отдача равна 218 л.с.



На фото: Lexus ES 300h

Ожидается, что сравнительно скором будущем Lexus ES ждёт масштабный рестайлинг. Пока что компания держит в секрете внешность будущего седана, однако дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко в конце прошлого месяца представил свой вариант экстерьера этой новинки. Совпали ли представления художника с действительностью, мы узнаем в ходе премьеры обновлённого Lexus ES.

