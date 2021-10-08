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  • Lexus интригует тизером LX 600 в преддверии премьеры: до дебюта осталось меньше недели

Lexus интригует тизером LX 600 в преддверии премьеры: до дебюта осталось меньше недели

08.10.2021 69 0 0

Автомобиль представят как в онлайн-формате, так и на специальных мероприятиях в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах, а также в России.

 

Японская компания Lexus выпускает полноразмерный внедорожник LX с 1996 года. За прошедшие годы автомобиль успел несколько раз сменить поколение, актуальная версия появилась в 2007 году, а последний серьёзный рестайлинг модель пережила в 2015-ом. Модель представлена на различных рынках, в том числе в США, где нет сравнительно недавно представленного соплатформенного SUV – Toyota Land Cruiser 300. За прошлый год на американском рынке было реализовано 4512 машин, что на 4,4% меньше, чем в 2019-ом. За январь-август текущего года клиенты купили 2585 шт. (на 1,3% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го).

В России модель тоже представлена. Дилеры Lexus продали на нашем рынке по итогам прошлого года 2875 экземпляров, что на 21,4% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году результаты новинки повысились: за первое полугодие было реализовано 1630 внедорожников, что на 33,6% больше, чем годом ранее.

Совсем скоро японская компания представит новый Lexus LX 600: автомобиль презентуют в онлайн-формате, а также на специальных мероприятиях в важнейших для модели странах: в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах, а также в РФ. В российском офисе Lexus отметили, что в Москве дебют намечен на вечер 13 октября (19:30 по местному времени).

Пока что в компании решили подогреть интерес поклонников модели с помощью первого официального видеотизера: в 15-секундном ролике новинка премиального бренда показана мельком. Кроме того, анонс сопроводили снимком кормы Lexus LX 600 (соответствующий новый индекс был зарегистрирован ранее).

На фото: актуальный Lexus LX

Официальных подробностей о «начинке» нового LX пока нет, их рассекретят в рамках презентации. Можно предположить, что этот внедорожник станет «перелицованным» Toyota Land Cruiser 300. В этом случае у него под капотом окажется бензиновый битурбированный двигатель V35A-FTS V6 объёмом 3,5 литра. У SUV Тойоты его мощность составляет 415 л.с., а максимальный крутящий момент равен 650 Нм.

На фото: салон актуального Lexus LX

Напомним, нынешний Lexus LX оснащается «атмосферником» V8 объёмом 5,7 литра с отдачей в 367 л.с. (крутящий момент – 530 Нм). Пока что не ясно, останется ли этот двигатель в моторной гамме внедорожника нового поколения или же японская компания отправит его в отставку. Ожидается, что в линейке следующего LX будет и дизельный вариант.

Сейчас в РФ по-прежнему можно купить Lexus LX уходящей генерации. Его стартовый ценник составляет 7 909 000 рублей. Какой окажется стоимость нового SUV, станет известно позже. В компании подсчитали, что за всё время присутствия на российском рынке модель разошлась тиражом в 51 тыс. экземпляров, что соответствует примерно 10-процентной доле от общего количества реализованных внедорожников.

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