Lexus LC слегка обновили к 2023 модельному году: подвеску опять перенастроили

Lexus LC дебютировал в виде купе с посадочной формулой 2+2 в 2016 году, кабриолет увидел свет в 2019-м, главным рынком сбыта этой модели, конечно же, стала Америка, хотя в Европе Lexus LC тоже доступен. В США пик продаж Lexus LC пришёлся на прошлый год, тогда было реализовано 2782 экземпляра, что не так уж и много: для сравнения скажем, что Mercedes-AMG GT в 2021 году разошёлся в США тиражом 3100 шт., BMW 8 серии — 7760 шт., Porsche 911 — 10 042 шт.

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У Lexus LC ещё не было рестайлинга и не факт, что будет, зато были мелкие технические доработки. Так, в 2020 году японская марка сообщила, что поколдовала над подвеской LC, сделав её чуть мягче, внедрила боле спортивные настройки АКП, обновила мультимедийную систему и снизила массу спорткара примерно на 10 кг.



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К 2023 модельному году Lexus LC получил очередной апгрейд подвески, на сей раз для улучшения управляемости, при этом технические детали улучшений американская пресс-служба Lexus не раскрыла — мол, просто едет лучше и точнее. Кроме того, слегка обновлён опциональный спортпакет: в него теперь помимо самоблокирующегося дифференциала Torsen и других особых комплектующих входят 21-дюймовые двухцветные кованые колёсные диски. Кабриолет получил более лёгкую складную матерчатую крышу, но и здесь пресс-служба не раскрыла детали.



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Базовая версия Lexus LC 500 по-прежнему оснащается 5,0-литровым бензиновым атмосферным V8 (477 л.с., 540 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», который передаёт всю мощность на задние колёса. К 2023 году «автомату» в очередной раз обновили прошивку. До 60 миль/ч (96,56 км/) купе с этим силовым агрегатом разгоняется за 4,4 с, кабриолет — за 4,6 с.



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Гибридная версия LC 500h есть только у купе, никаких изменений для неё не заявлено. Напомним, что силовая установка Lexus LC 500h состоит из 3,5-литрового бензинового атмосферного V6, работающего по циклу Аткинсона, и уникальной коробки передач, сделанной на базе 4-ступенчатого «автомата», к которому пристыкованы два электромотора и планетарные передачи — на выходе потребитель получает те же 10 ступеней, что у «гидромеханики». Буферная батарея в форме чемодана расположена над задней осью (именно она не позволяет сделать гибридным кабриолет). Максимальная совокупная мощность силовой установки — 359 л.с., до 60 миль/ч Lexus LC 500h разгоняется за 4,7 с.



У американских дилеров Lexus LC 2023 модельного года появится в ноябре, цены выросли, но всего на три сотни долларов: купе LC 500 стоит теперь от 94 600 долларов, кабриолет LC 500 — от 102 650 долларов, гибридное купе LC 500h — от 100 600 долларов.



В течение этого десятилетия Lexus представит полностью электрический флагманский спорткар с классическими пропорциями, его внешность уже рассекречена.

