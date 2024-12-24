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  • Лидером по числу запросов на онлайн-проверку истории в 2024 году стал Hyundai Solaris

Лидером по числу запросов на онлайн-проверку истории в 2024 году стал Hyundai Solaris

24.12.2024 26 0 0

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов за 2024 год. Оказалось, что чаще других проверяли историю машин марки ВАЗ (LADA), а среди отдельных моделей лидером по запросам в Автотеку стал Hyundai Solaris.

По данным сервиса, лидером по числу проверок среди марок стал ВАЗ (LADA), на долю которого в 2024 году пришлось 13% от всех запросов на проверку истории. На втором месте оказалась Kia с 8%, а на третьем – Hyundai с 7,3%. Также в топ-5 по доле в общем числе проверок вошли Volkswagen (6,8%) и Toyota (6,6%). Наиболее заметную динамику показателя также продемонстрировал бренд ВАЗ (LADA): прирост год к году составил 11,8%.

В 2024 году чаще других в Автотеке запрашивали отчеты по Hyundai Solaris: его доля в общем количестве запросов составила 2,7%. На второй строке рейтинга – Kia Rio, которой досталось 2,5% от всех запросов. Третью и четвертую строки поделили Ford Focus и ВАЗ (LADA) Granta: доля каждой из этих моделей составила 2,4%. Замыкает пятерку лидеров ВАЗ (LADA) Priora с 2,2%. Также в топ-10 вошли Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, ВАЗ (LADA) Kalina и Renault Logan.

Лидером по динамике числа запросов год к году оказался ВАЗ (LADA) Kalina: прирост составил 5%.

В списке наиболее проверяемых автомобилей лидируют модели, которые традиционно возглавляют рейтинги продаж на российском рынке. Они же активно используются и в такси, поэтому при покупке такого авто действительно целесообразно проверить его историю в Автотеке: это позволит получить информацию о том, как эксплуатировался автомобиль, какой и когда зафиксирован пробег, какие были сервисные работы и регулярно ли проводились ТО и многое другое. И такой подход к безопасной покупке машины с пробегом разделяют миллионы автолюбителей, получающих отчеты Автотеки. Однако, несмотря на устоявшуюся популярность марок из рейтинга у россиян, уже сейчас мы наблюдаем постепенные изменения на рынке авто с пробегом и видим, как китайские автомобили постепенно заходят в этот сегмент. Поэтому, на наш взгляд, список лидеров по запросам на проверку истории также может измениться в обозримом будущем.
Андрей Тумкин
управляющий директор Автотеки

Топ-10 автомобилей по доле запросов в Автотеку, 1 января — 15 декабря 2024 г., Россия

БрендМодельДоля в запросах
Hyundai Solaris2,7%
Kia Rio2,5%
Ford Focus2,4%
ВАЗ (LADA)Granta2,4%
ВАЗ (LADA)Priora2,2%
ToyotaCamry1,9%
VolkswagenPolo1,9%
SkodaOctavia1,6%
ВАЗ (LADA)Kalina1,4%
RenaultLogan1,3%
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