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  • Лидером по числу запросов на проверку истории дизельных авто стал BMW X5

Лидером по числу запросов на проверку истории дизельных авто стал BMW X5

05.12.2024 51 0 0

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов истории автомобилей с дизельным двигателем в период с сентября по ноябрь 2024 года. Оказалось, что на такие автомобили осенью пришлось 12,93% запросов.

По данным сервиса, лидером по числу запросов на проверку автомобилей с дизельным двигателем стала марка BMW, на долю которой пришлось 16,11% проверок. На втором месте – Volkswagen с 11,02%, на третьем – Mercedes-Benz с 10,51%. Четвертую строку заняла Toyota (8,96%), а пятую – Land Rover (6,89%). Также в десятку марок по доле в запросах вошли Hyundai, Audi, Kia, Ford и Mitsubishi.

Чаще других дизельных автомобилей осенью 2024 года в Автотеке проверяли историю среднеразмерного кроссовера BMW X5: на его долю пришлось 4,27% от всех запросов. На втором месте – Toyota Land Cruiser, получившая долю в 4,12%, а на третьем – Volkswagen Touareg с 3,88%. Четвертое место заняла еще одна модель BMW – 5 серия (3,42%). Замыкает пятерку лидеров Toyota Land Cruiser Prado с 3,01%. Также в числе лидеров оказались Hyundai Santa Fe, Ford Transit, Audi Q7, BMW X6 и Range Rover.

В российских реалиях дизельные автомобили продолжают пользоваться спросом среди водителей. И это неудивительно, ведь такие машины обладают целым рядом достоинств. Благодаря меньшему расходу топлива владелец автомобиля может существенно сэкономить на заправках. К тому же многие дизельные двигатели славятся надежностью и способны преодолевать отметку в 300-500 тысяч километров пробега. Чтобы такой автомобиль еще долго радовал своего владельца после покупки, перед приобретением мы рекомендуем проверить его в Автотеке. Это позволит узнать историю машины, в том числе – как ранее эксплуатировался автомобиль, насколько регулярно он обслуживался.
Андрей Тумкин
управляющий директор Автотеки

Топ-5 дизельных авто по доле запросов в Автотеку, Россия, 1 сентября – 15 ноября 2024 г., Автотека

БрендМодельДоля в запросах
BMWX54,27%
ToyotaLand Cruiser4,12%
VolkswagenTouareg3,88%
BMW5 серия3,42%
ToyotaLand Cruiser Prado3,01%
дизель авторынок
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