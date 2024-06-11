Лидером по числу запросов в Автотеку весной стал Hyundai Solaris

Доля лидера по количеству запросов субкомпактного автомобиля Hyundai Solaris составила 2,91%. На второй строке рейтинга оказался еще один субкомпактный «кореец» – Kia Rio с долей 2,67%. На третьем месте – переднеприводной автомобиль малого класса LADA Granta с 2,66%.
Примечательно, что именно марка LADA стала единственной, представленной в топ-10 несколькими моделями. На пятой строке рейтинга оказалась Priora с 2,37%. Между двумя представителям российского автопрома (Granta и Priora) расположился компактный американский Ford Focus, набравший 2,37% от всех запросов в Автотеку. Третий представитель отечественной марки занял девятое место: речь про LADA Kalina, чья доля – 1,46%.
Во вторую пятерку рейтинга попали машины из разных стран. Германию представляет Volkswagen Polo (2,03%), Японию – Toyota Camry (1,83%), Чехию – Skoda Octavia (1,66%), а Францию – Renault Logan (1,24%).
Топ-10 автомобилей по доле в общем количестве запросов, март-май 2024 г., Автотека
|Марка
|Модель
|Доля в общем числе запросов
|Hyundai
|Solaris
|2,91%
|Kia
|Rio
|2,67%
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|2,66%
|Ford
|Focus
|2,37%
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|2,05%
|Volkswagen
|Polo
|2,03%
|Toyota
|Camry
|1,83%
|Skoda
|Octavia
|1,66%
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|1,46%
|Renault
|Logan
|1,24%
Топ-3 по динамике числа запросов по сравнению с весной 2023 года включает исключительно российские модели. Лидером стала LADA Granta: год к году количество запросов на ее проверку выросло на 26,11%. На втором месте – LADA Kalina с ростом 15,63%. Третья строка досталась LADA Priora – 6,72% год к году.
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