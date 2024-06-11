Лидером по числу запросов в Автотеку весной стал Hyundai Solaris

Эксперты сервиса онлайн-проверки истории автомобиля Автотека (проект Авито) проанализировали данные о запросах на проверку машин за период с марта по май 2024 года. Оказалось, что в России лидером по доле в общем количестве запросов стал Hyundai Solaris, а по динамике – ВАЗ (LADA) Granta.

Доля лидера по количеству запросов субкомпактного автомобиля Hyundai Solaris составила 2,91%. На второй строке рейтинга оказался еще один субкомпактный «кореец» – Kia Rio с долей 2,67%. На третьем месте – переднеприводной автомобиль малого класса LADA Granta с 2,66%.

Примечательно, что именно марка LADA стала единственной, представленной в топ-10 несколькими моделями. На пятой строке рейтинга оказалась Priora с 2,37%. Между двумя представителям российского автопрома (Granta и Priora) расположился компактный американский Ford Focus, набравший 2,37% от всех запросов в Автотеку. Третий представитель отечественной марки занял девятое место: речь про LADA Kalina, чья доля – 1,46%.

Во вторую пятерку рейтинга попали машины из разных стран. Германию представляет Volkswagen Polo (2,03%), Японию – Toyota Camry (1,83%), Чехию – Skoda Octavia (1,66%), а Францию – Renault Logan (1,24%).

Топ-10 автомобилей по доле в общем количестве запросов, март-май 2024 г., Автотека

Марка Модель Доля в общем числе запросов Hyundai Solaris 2,91% Kia Rio 2,67% ВАЗ (LADA) Granta 2,66% Ford Focus 2,37% ВАЗ (LADA) Priora 2,05% Volkswagen Polo 2,03% Toyota Camry 1,83% Skoda Octavia 1,66% ВАЗ (LADA) Kalina 1,46% Renault Logan 1,24%

Топ-3 по динамике числа запросов по сравнению с весной 2023 года включает исключительно российские модели. Лидером стала LADA Granta: год к году количество запросов на ее проверку выросло на 26,11%. На втором месте – LADA Kalina с ростом 15,63%. Третья строка досталась LADA Priora – 6,72% год к году.