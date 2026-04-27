Линейку GAC скоро пополнит внедорожник Yue 7

27.04.2026 194 0 0
На родине полноценную презентацию вездехода компании GAC, как ожидается, проведут в третьем квартале. Скорее всего, модель будет доступна с гибридной установкой. Впоследствии SUV планируют отправить на экспорт.

Главной премьерой концерна GAC на нынешнем Пекинском автосалоне стал вездеход, чье название с китайского можно перевести как Yue 7. Это пока еще прототип, но дизайн вроде бы уже окончательный. В Китае полноценную презентацию товарной версии ждут в третьем квартале, там модель появится под брендом Trumpchi (за пределами КНР марку не используют). При этом в GAC заявили о планах продавать новинку и на зарубежных рынках – не исключено, что экспортной версии подберут другое имя.

Информации о GAC Trumpchi Yue 7 пока немного. Китайские профильные медиа пишут, что автомобиль представляет собой рамный внедорожник с пневмоподвеской. Размеры еще не раскрыты.

Среди особенностей внешности – «прямоугольный» кузов, внушительные бамперы и массивные колесные арки. По бокам от основных блоков фар расположены выстроившиеся столбиками квадратные секции дневных ходовых огней с пиксельной начинкой. Задние фонари сделали в виде «песочных часов», и они тоже пиксельные. Yue 7 также имеет распашную багажную дверь, на которой может быть «рюкзак» или запаска. Наконец, внедорожнику обещан автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Интерьер еще не готов – в Пекине продемонстрировали автомобиль с запертыми дверями и наглухо тонированными стеклами.

О технике сам производитель тоже не рассказал. Предполагается, что на домашнем рынке GAC Trumpchi Yue 7 будет доступен с гибридной силовой установкой. Ну и судя по значку на корме, для модели предусмотрен полный привод.

Больше подробностей о внедорожнике GAC появится ближе к дате запуска.

