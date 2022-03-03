Линейка суббренда Geely пополнится ещё одним кроссовером

К премьере новой модели готовится «зеленая» марка Geometry. Паркетник получил довольно смелый облик, а вот характеристики не впечатляют.

Бренд Geometry был создан Geely в 2019 году специально для «электричек». Первенцем стал седан Geometry A, затем к нему присоединились хэтчбек Geometry C и маленький кросс Geometry EX3, причем последний сделан из «традиционной» модели Джили – Vision X3 Pro. И вот на подходе четвертый электрокар, тоже паркетник.

Вообще, внешность грядущей «пятидверки» еще в феврале раскрыл минпром КНР, но сам производитель, как и полагается, решил сначала поиграть «в интригу», выпустив фото замаскированного прототипа. Снимки подхватили местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome.

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У тестового образца «тигровый» камуфляж. Между тем на кадрах сертификационного органа встречался шильдик Tiger (в переводе с китайского), то есть, видимо, под таким именем электрокросс и поступит в продажу. Особенности дизайна экстерьера – диодные полоски, выполняющие роль ходовых огней, яркие вставки в расположенных ниже блоках основных фар, утопленные ручки дверей, наружные зеркала на отдельных ножках и сделанные в виде «бумерангов» задние фонари. Длина нового кросса составляет 4006 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1550 мм, колесная база – 2485 мм.



Салон еще не засвечен. Не исключено, что паркетник получил мультимедиа-систему с возвышающимся над передней панелью планшетом.

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Согласно документам китайского минпрома, кросс будет доступен с одним электродвигателем мощностью 82 л.с. (скорее всего, он установлен на передней оси) и литий-железо-фосфатным аккумулятором (емкость пока не раскрыта). Максимальная скорость – всего 102 км/ч.



Следующий этап – тизеры машины без маскировки. До китайских дилеров новинка Geometry должна добраться до конца текущего года.