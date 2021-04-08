Самый дешёвый кросс Geely ещё раз обновлён: скромные перемены снаружи и совсем другой салон

Модель Geely Vision X3 (экспортное название – Emgrand X3 или GX3) выпускают с 2017-го, она сделана из старой «пятидверки» SC5-RV и представляет собой кросс-хэтч, хотя марка и относит «икс-третий» к сегменту SUV. Первый рестайлинг паркетник пережил в 2019-м на фоне снижения продаж на родине, однако те обновки не особо помогли, и 2020-й компакт тоже закончил в «минусе»: по данным CarSalesBase, в Китае реализовано 70 060 единиц, что на 26% меньше, чем годом ранее. И вот Vision X3 еще раз модернизирован. Сама Geely пока распространила лишь несколько фирменных картинок неважного качества, но местному изданию Autohome уже удалось познакомиться с таким кроссом поближе, оно-то и опубликовало «живые» фото.
Обновленный паркетник получил к имени приставку Pro, то есть дореформенная «пятидверка» вполне может остаться в строю. Перемен во внешности не так уж и много: Vision X3 достались радиаторная решетка с «вогнутыми» клиньями и новые бамперы, вернулись вертикальные светодиодные ходовые огни (их модель лишилась после предыдущего рестайлинга), хотя у них теперь более плавный изгиб, а на корме вместо эмблемы красуется надпись Geely. Фары и фонари прежние. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине. У дорестайлингового кросс-хэтча этот показатель составляет 4005 мм, колесная база – 2480 мм.
Салон перекроили гораздо серьезнее, тут новая «многослойная» передняя панель, иные рычаг коробки и карты дверей, дефлекторы обдува спрятаны в одну линию. Дисплей мультимедийной системы отныне «парит», при этом больше он все же не стал – по-прежнему 8 дюймов: сам экран и сенсорные кнопки (они расположены по бокам) запихнули в единый корпус. Под воздуховодами находится ряд физических клавиш, причем первая из них запускает двигатель (у дореформенного кросса кнопка запуска находится ближе к рулю). Вдобавок кросс получил беспроводную зарядку для смартфона.
А вот виртуальная «приборка» Vision X3 Pro все еще не положена. О другом новом оборудовании пока не слышно, у дорестайлингового паркетника также имеются камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, люк с электроприводом и всего пара подушек безопасности.
Двигатель менять не стали: на родине Geely Vision X3 оснащается бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 109 л.с. и 142 Нм. При этом добавлен режим Eco, позволяющий экономить топливо. Прежний кросс-хэтч доступен с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, но для обновленной модели пока подтвержден только CVT. Привод, разумеется, лишь передний.
Официальная презентация Vision X3 Pro намечена на 15 апреля, тогда же, видимо, объявят цены. Нынешняя «пятидверка» открывает линейку марки – от 49 900 юаней, что эквивалентно примерно 593 000 рублей по актуальному курсу.
В России «икс-третий» от Geely не представлен, планов продавать у нас эту модель у компании нет.
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