Самый дешёвый кросс Geely ещё раз обновлён: скромные перемены снаружи и совсем другой салон

Рестайлинговый компакт, как теперь модно в Китае, обзавелся еще и приставкой к имени. Двигатель прежний, насчет коробок полной ясности пока нет – не исключено, что оставили только вариатор.

Модель Geely Vision X3 (экспортное название – Emgrand X3 или GX3) выпускают с 2017-го, она сделана из старой «пятидверки» SC5-RV и представляет собой кросс-хэтч, хотя марка и относит «икс-третий» к сегменту SUV. Первый рестайлинг паркетник пережил в 2019-м на фоне снижения продаж на родине, однако те обновки не особо помогли, и 2020-й компакт тоже закончил в «минусе»: по данным CarSalesBase, в Китае реализовано 70 060 единиц, что на 26% меньше, чем годом ранее. И вот Vision X3 еще раз модернизирован. Сама Geely пока распространила лишь несколько фирменных картинок неважного качества, но местному изданию Autohome уже удалось познакомиться с таким кроссом поближе, оно-то и опубликовало «живые» фото.

Geely Vision X3 Pro

Обновленный паркетник получил к имени приставку Pro, то есть дореформенная «пятидверка» вполне может остаться в строю. Перемен во внешности не так уж и много: Vision X3 достались радиаторная решетка с «вогнутыми» клиньями и новые бамперы, вернулись вертикальные светодиодные ходовые огни (их модель лишилась после предыдущего рестайлинга), хотя у них теперь более плавный изгиб, а на корме вместо эмблемы красуется надпись Geely. Фары и фонари прежние. Пока неизвестно, сказался ли новый обвес на длине. У дорестайлингового кросс-хэтча этот показатель составляет 4005 мм, колесная база – 2480 мм.



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Салон перекроили гораздо серьезнее, тут новая «многослойная» передняя панель, иные рычаг коробки и карты дверей, дефлекторы обдува спрятаны в одну линию. Дисплей мультимедийной системы отныне «парит», при этом больше он все же не стал – по-прежнему 8 дюймов: сам экран и сенсорные кнопки (они расположены по бокам) запихнули в единый корпус. Под воздуховодами находится ряд физических клавиш, причем первая из них запускает двигатель (у дореформенного кросса кнопка запуска находится ближе к рулю). Вдобавок кросс получил беспроводную зарядку для смартфона.

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А вот виртуальная «приборка» Vision X3 Pro все еще не положена. О другом новом оборудовании пока не слышно, у дорестайлингового паркетника также имеются камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, люк с электроприводом и всего пара подушек безопасности.



Двигатель менять не стали: на родине Geely Vision X3 оснащается бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 109 л.с. и 142 Нм. При этом добавлен режим Eco, позволяющий экономить топливо. Прежний кросс-хэтч доступен с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, но для обновленной модели пока подтвержден только CVT. Привод, разумеется, лишь передний.

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Официальная презентация Vision X3 Pro намечена на 15 апреля, тогда же, видимо, объявят цены. Нынешняя «пятидверка» открывает линейку марки – от 49 900 юаней, что эквивалентно примерно 593 000 рублей по актуальному курсу.



В России «икс-третий» от Geely не представлен, планов продавать у нас эту модель у компании нет.