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  • Лишение прав за лекарства: суд проверит наказание нетрезвых водителей, прописанное в КоАП

Лишение прав за лекарства: суд проверит наказание нетрезвых водителей, прописанное в КоАП

30.09.2022 56 0 0

Конституционный суд РФ рассмотрит норму, которая, по мнению авторов обращения, допускает «чрезмерно вольные трактовки».

 

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев текущего года на российских дорогах было зафиксировано 6830 аварий с водителями, находящимися в состоянии опьянения (на 20% меньше, чем в январе-августе 2021-го). Управление ТС в нетрезвом состоянии в РФ относится к серьёзным нарушениям ПДД и наказание за него довольно строгое. В соответствии с нынешними нормами, тех автомобилистов, которые впервые были пойманы на «пьяной езде» или отказались от медосвидетельствования, лишают прав на срок от полутора до двух лет, а также обязывают выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

О наказании для нетрезвых водителей речь идёт в статье 12.8 КоАП, в примечании к ней прописан запрет на употребление алкоголя, наркотиков, «психотропных или иных вызывающих опьянение» веществ. При этом нет санкции за лекарства, обнаруженные в организме. На это обратил внимание Салехардский городской суд (ЯНАО) в ходе одного из этапов рассмотрения дела Василия Шевелева, который был лишён прав из-за найденного в организме препарата от эпилепсии. 

Как сообщает «Коммерсант», теперь Конституционному суду РФ предстоит проверить нормы КоАП, которые регламентируют наказание, предусмотренное для нетрезвых водителей. В обращении Салехардского горсуда отмечается, что лишение водителя прав из-за найденных в организме лекарств – это «несправедливая и неконституционная ситуация».

Кроме того, авторы запроса отметили, что в нынешнем и других подобных случаях невозможно принять однозначное решение о наказании водителя, так как соответствующие нормы КоАП допускают «чрезмерно вольные трактовки», при этом в актуальном законодательстве для лекарств нет порога концентрации в организме (в отличие от алкоголя).

Согласно материалам дела, у Василия Шевелева в ходе медосвидетельствования в организме был обнаружен габапентин – это препарат против эпилепсии, который не относится к наркотическим и сильнодействующим веществам (однако зафиксированы случаи употребления его наркозависимыми). Согласно показаниям водителя, он принимал «Найз» и нитроглицерин, так как у него боли в спине и болезни сердца; почему в его организме был найден габапентин, он объяснить не смог.

Из-за того, что норма КоАП была направлена на проверку, производство по делу водителя из ЯНАО пока прекращено. По мнению представителей Салехардского горсуда, «судебная практика в этой сфере идёт по пути расширенного толкования закона и увеличения числа случаев, попадающих под диспозицию статьи 12.8». Отмечается также, что сейчас полицейские и врачи наделены «чрезмерной свободой толкования» нынешних размытых норм, из-за чего есть угроза нарушения конституционного правила равенства всех перед законом. 

По словам юриста Сергея Радько, «судебная практика зачастую признает водителя пьяным только лишь на основании факта употребления лекарств». При этом он отметил, что суды руководствуются «сомнительными и неоднозначными» клиническими признаками опьянения из протоколов, заполняемых сотрудниками ГИБДД, а также упомянутым в инструкциях к лекарствам ограничением на управление ТС. 

Ранее стало известно о том, что запрещённые водителям лекарства предложили маркировать. В случае одобрения на упаковку могут начать наносить рисунок в виде перечёркнутого автомобиля в красном круге.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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